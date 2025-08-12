Egypte: Breadfast obtient 10 millions de dollars de la BERD pour le commerce rapide au pays

TLDR

La plateforme égyptienne de commerce rapide Breadfast a levé 10 millions de dollars auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans le cadre de son tour de table de série B2.

L'opération valorise l'entreprise à environ 382-400 millions de dollars et permettra le déploiement de centres de distribution au Caire, à Gizeh, à Alexandrie et à Mansoura.

Fondée en 2017, Breadfast a commencé comme un service de livraison de produits de boulangerie avant de s'étendre à l'épicerie et aux articles ménagers essentiels

La plateforme égyptienne de commerce rapide Breadfast a levé 10 millions de dollars auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans le cadre de son tour de table de série B2, mené par Novastar Ventures. L'opération valorise l'entreprise à environ 382-400 millions de dollars.

Fondée en 2017, Breadfast a commencé comme un service de livraison de produits de boulangerie avant de s'étendre à l'épicerie et aux articles ménagers essentiels. Le nouveau financement soutiendra le déploiement de centres d'exécution au Caire, à Gizeh, à Alexandrie et à Mansoura, avec des plans pour entrer dans d'autres villes.

Breadfast traite près d'un million de commandes par mois pour plus de 300 000 utilisateurs actifs et a généré plus de 150 millions de dollars de revenus en 2024. La société développe également Breadfast Pay, un service fintech offrant des économies, des retraits et des cartes de paiement de marque, dans le cadre de sa stratégie visant à évoluer vers une super-app.

La lettre d'information de Daba est désormais disponible sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

Le dernier tour de table de Breadfast est le signe d'une volonté de dominer le marché égyptien de l'épicerie en ligne tout en construisant un écosystème numérique plus large. Son modèle verticalement intégré - de la boulangerie interne à la livraison au dernier kilomètre - lui a permis de contrôler la qualité, de gérer les coûts et d'augmenter rapidement le volume des commandes.

Avec Breadfast Pay, l'entreprise dépasse le stade de la vente au détail pour se lancer dans les services financiers, à l'image d'une stratégie de super-application observée sur les marchés asiatiques. En proposant des paiements, de l'épargne et des retraits en même temps que la livraison de produits alimentaires, Breadfast pourrait renforcer l'engagement de ses clients et augmenter la fréquence des transactions.

Le soutien de la BERD s'inscrit dans le cadre de son mandat de soutien à la croissance du secteur privé dans les marchés émergents, et la participation de Novastar Ventures souligne la confiance des investisseurs dans le potentiel croissant de l'Égypte en matière de commerce électronique et de fintech. S'il est bien exécuté, le double objectif de Breadfast pourrait servir de modèle aux acteurs du commerce rapide sur d'autres marchés d'Afrique et du Moyen-Orient.