Afrique: Zoho va déployer un modèle d'IA interne sur les marchés africains d'ici 2025

TLDR

Zoho va lancer son modèle de langue large, Zia LLM, auprès de ses clients au Kenya, au Nigéria et sur d'autres marchés africains.

Il est disponible en trois tailles - 1,3 milliard, 2,6 milliards et 7 milliards de paramètres - afin d'équilibrer les performances et les besoins de calcul.

Zia LLM traite les données uniquement sur les serveurs de Zoho, ce qui répond aux préoccupations concernant l'envoi d'informations commerciales sensibles à des fournisseurs d'IA tiers.

Zoho lancera son modèle de langage étendu propriétaire, Zia LLM, auprès des clients du Kenya, du Nigeria et d'autres marchés africains d'ici la fin de l'année 2025, en l'intégrant dans sa suite de logiciels d'entreprise sans coût supplémentaire.

Le modèle, entièrement conçu en interne et basé sur la plateforme d'IA de NVIDIA, est adapté aux tâches d'entreprise spécifiques à Zoho, telles que l'extraction de données, le résumé, la génération augmentée de recherche (RAG) et la génération de code. Il est disponible en trois tailles - 1,3 milliard, 2,6 milliards et 7 milliards de paramètres - afin d'équilibrer les performances avec les besoins informatiques. Des versions plus grandes sont prévues pour la fin de l'année 2025.

Zia LLM traite les données uniquement sur les serveurs de Zoho, ce qui répond aux préoccupations concernant l'envoi d'informations commerciales sensibles à des fournisseurs d'IA tiers. L'entreprise n'a pas confirmé quelles applications africaines utiliseront le modèle en premier.

Les revenus de Zoho au Kenya ont augmenté de 39 % en 2024 par rapport à l'année précédente. La société a commencé à intégrer l'IA dans ses outils en 2017, et ce déploiement signale une intégration plus profonde de l'IA dans les produits CRM, analytiques, financiers et RH pour les entreprises africaines.

Points clés à retenir

La décision de Zoho de déployer Zia LLM sur les marchés africains reflète une demande croissante pour une IA d'entreprise qui réponde à la fois aux besoins en termes de coûts et de conformité. De nombreuses entreprises africaines sont confrontées à des contraintes budgétaires et sont soumises à des régimes stricts de protection des données, ce qui rend les solutions d'IA entièrement internes plus attrayantes que celles qui s'appuient sur des fournisseurs mondiaux de services en nuage.

En proposant la technologie sans frais de licence supplémentaires, Zoho pourrait réduire les obstacles à l'adoption pour les entreprises dans des secteurs tels que la finance, la vente au détail et la logistique, où l'IA peut automatiser le support client, rationaliser les analyses et améliorer la prise de décision.

Cette approche s'inscrit également dans la tendance générale de la localisation de l'IA, où les modèles sont formés et affinés pour des processus commerciaux spécifiques plutôt que pour une utilisation générique. Si elle est largement adoptée, Zia LLM pourrait pousser les concurrents SaaS à adopter des stratégies de tarification et de déploiement similaires sur les marchés émergents, ce qui intensifierait la concurrence et accélérerait l'intégration de l'IA dans le paysage technologique des entreprises africaines.