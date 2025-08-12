Kenya: La société kényane HoneyCoin lève 4,9 millions de dollars pour étendre les voies de paiement en Stablecoin

TLDR

La fintech kenyane HoneyCoin a obtenu un financement de démarrage de 4,9 millions de dollars pour étendre son infrastructure de paiement basée sur les stablecoins à de nouveaux marchés.

Fondée en 2020, la société HoneyCoin, basée à Nairobi, est présente dans 15 pays africains, aux États-Unis, en Europe et sur d'autres marchés émergents.

La société traite 150 millions de dollars par mois pour 350 entreprises clientes et plus de 326 000 consommateurs, la majeure partie des recettes provenant des services de règlement interentreprises.

La fintech kenyane HoneyCoin a obtenu un financement d'amorçage de 4,9 millions de dollars pour étendre son infrastructure de paiement alimentée par des stablecoins à de nouveaux marchés africains, latino-américains et asiatiques. Le tour de table a été mené par Flourish Ventures, avec la participation de TLcom Capital, Stellar Development Foundation, Lava, Musha Ventures, 4DX Ventures, Antler et Visa Ventures.

Fondée en 2020, HoneyCoin, basée à Nairobi, opère dans 15 pays africains, aux États-Unis, en Europe et sur d'autres marchés émergents. Ses rails alimentés par la blockchain se connectent aux banques, aux systèmes d'argent mobile et aux partenaires de paiement mondiaux, permettant des règlements le jour même à des coûts inférieurs à ceux des systèmes traditionnels. La société traite 150 millions de dollars par mois pour 350 entreprises clientes et plus de 326 000 consommateurs, la plupart des revenus provenant des services de règlement B2B.

HoneyCoin utilisera les fonds pour embaucher des cadres supérieurs, obtenir des licences supplémentaires et se développer au Mozambique, en Zambie, au Rwanda, en Afrique francophone, en Amérique latine et en Asie. Les lancements à venir comprennent une carte de débit stablecoin soutenue par Visa, un produit de liquidité transfrontalier avec Interswitch, des offres BaaS au Ghana, au Malawi et en Tanzanie, ainsi qu'une solution logicielle de point de vente pour l'Afrique de l'Est.

Points clés à retenir

HoneyCoin se positionne pour concurrencer des fintechs telles que VertoFX, Nala, Yellow Card et Cellulant en saisissant l'opportunité des paiements transfrontaliers en Afrique, d'une valeur de 329 milliards de dollars. Son principal avantage réside dans le règlement en stablecoins, qui réduit les délais de transaction de quelques jours à quelques heures grâce à un moteur de correspondance AI exclusif et à un réseau mondial de banques partenaires.

En combinant des API de paiement de niveau entreprise avec des services destinés aux consommateurs via son application Peer, HoneyCoin vise à devenir le "système d'exploitation pour l'argent" dans les marchés émergents. La conformité réglementaire est au coeur de son modèle, avec de multiples licences en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, ainsi que des partenariats avec des opérateurs de téléphonie mobile et des prestataires de services de paiement.

Si HoneyCoin maintient sa rentabilité et sa croissance mensuelle de 16 % pour le commerce interentreprises, elle pourrait devenir une couche d'infrastructure clé pour le commerce transfrontalier africain et mondial, d'autant plus que les stablecoins gagnent du terrain dans les environnements de paiement réglementés.