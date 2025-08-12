Ethiopie: Le pays fait appel à la BAD pour lever 8 milliards de dollars pour son méga-aéroport

TLDR

L'Éthiopie a désigné la Banque africaine de développement (BAD) pour diriger les efforts visant à obtenir jusqu'à 8 milliards de dollars pour le projet de développement de l'aéroport international de Bishoftu, qui pourrait devenir le plus grand aéroport d'Afrique.

L'accord de financement a été signé à Addis-Abeba par Lemma Yadecha, directeur commercial du groupe Ethiopian Airlines, et Akinwumi Adesina, président de la BAD. Le ministre des finances, Ahmed Shide, a déclaré que le projet permettrait de quadrupler la capacité aérienne du pays et de doubler les arrivées de touristes en l'espace d'une décennie.

La BAD a réservé 500 millions de dollars, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, comme financement d'ancrage pour le projet de 10 milliards de dollars. Situé à environ 40 kilomètres au sud de la capitale, l'aéroport sera construit en deux phases. La première phase permettra d'accueillir 60 millions de passagers par an, la capacité atteignant 110 millions à l'achèvement du projet en 2029.

Ethiopian Airlines prévoit de financer 20 % de l'investissement total et de commencer la construction en novembre, après avoir déplacé les agriculteurs du site.

Points clés à retenir

Le projet d'aéroport de Bishoftu, en Éthiopie, marque la volonté du pays de se positionner comme la première plate-forme aérienne d'Afrique et de concurrencer les points de transit établis à Dubaï, Johannesburg et Casablanca. Cette décision intervient alors que l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba approche de sa capacité de 25 millions de passagers par an, ce qui limite les possibilités de croissance pour Ethiopian Airlines.

La capacité prévue de 110 millions de passagers placerait Bishoftu parmi les plus grands aéroports du monde, ce qui permettrait d'augmenter les liaisons long-courriers et le trafic de transit entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques. Pour l'Éthiopie, la plate-forme pourrait stimuler le tourisme, les investissements étrangers et le fret, créant ainsi des retombées pour les secteurs de l'hôtellerie, de la fabrication et du commerce.

Avec la participation de la BAD et une approche de financement progressive, l'Éthiopie indique également sa préférence pour des sources de financement diversifiées afin d'éviter de dépendre d'un seul bailleur de fonds ou d'un seul partenaire bilatéral. La réussite de l'exécution dépendra de la gestion des coûts, du respect des délais et du maintien de la stabilité politique et économique pendant la construction.