Congo-Kinshasa: Beni - Présentation de 12 présumés criminels au délégué du gouverneur à Kasindi-Lubiriha

12 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Police nationale congolaise a présenté, lundi 11 août, douze présumés bandits armés au délégué du gouverneur du Nord-Kivu, lors d'une cérémonie tenue dans la cité frontalière de Kasindi-Lubiriha, située à 90 kilomètres au nord-est de Beni.

Cette opération a été saluée par la société civile locale, qui y voit le fruit d'une collaboration efficace entre la population et le comité local de sécurité.

« Nous sommes pleinement satisfaits de cette présentation faite par le commandant de la police. Ces douze présumés bandits ont été arrêtés grâce à une parfaite coopération entre les habitants et les autorités. Nous encourageons la population à continuer à alerter les services de sécurité », a déclaré Paul Zaidi, rapporteur de la société civile locale.

De son côté, le commissaire principal de la PNC, Claude Kasereka, a exhorté les habitants de Kasindi-Lubiriha à maintenir leur vigilance et à renforcer leur collaboration avec les forces de sécurité.

« Ces individus ont reconnu leur implication dans l'insécurité qui touche la population. Nous poursuivrons les enquêtes pour que Kasindi redevienne une cité sans voleurs, comme ce fut le cas par le passé, lorsque nous avons enregistré neuf mois sans cambriolage. J'appelle chacun à coopérer avec la police, l'armée, les services de sécurité et l'ANR pour garantir la sécurité de tous », a-t-il souligné cet officier de la PNC.

Les quartiers Congo ya Sika, Mapati, Muvingi et Kiduduma restent particulièrement exposés aux cambriolages nocturnes, souvent perpétrés par des groupes armés.

