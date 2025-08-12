Congo-Kinshasa: Un incendie fait 5 morts et 2 blessés à Goma

Cinq personnes ont été calcinées, deux autres grièvement blessées et des dégâts matériels importants enregistrés après un incendie survenu dans deux maisons voisines ce mardi 12 août au quartier Kyeshero sur l'avenue Abattoir dans la commune de Goma (Nord-Kivu).

Le courant électrique serait à la base de ce drame, affirment des sources concordantes sur place.

Cet incident malheureux s'est déroulé vers 3 heures du matin ce mardi, selon des sources locales.

L'énergie électrique serait à base de ce drame. D'après les témoignages recueillis sur place, un câble électrique est tombé sur l'une des maisons pendant que les victimes dormaient profondément.

Dans la 1ere maison sur laquelle le câble est tombé, trois personnes sont décédées, deux autres ont été grièvement blessées. Celles-ci ont été sauvées de justesse puis conduites d'urgence dans une structure médicale de la place.

Le feu s'est rapidement propagé vers la maison voisine, faisant également deux morts.

Toujours selon les mêmes sources, tous les biens dans les deux maisons ont été calcinés par le feu.

Alerté par les voisins, le véhicule anti-incendie de la maire de Goma est arrivé sur place pour éteindre le feu, mais en retard. Les deux maisons ont été réduites en cendres, ont indiqué des témoins.