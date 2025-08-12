Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Une procédure judiciaire engagée contre la maire adjointe Joyce Tunda

12 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a initié depuis une semaine une procédure judiciaire contre la maire adjointe de Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi, pour « faux en écriture ».

Dans une correspondance adressée au Conseil d'État, dont une copie est parvenue à la presse, le ministre reproche à Joyce Tunda d'avoir utilisé un document administratif dont la référence serait erronée.

Il s'agit d'un recours préalable qu'elle aurait adressé au ministère, référencé sous le numéro 4107 et déposé le 10 mars 2025. Or, selon les vérifications du ministère, ce numéro correspond en réalité à un simple accusé de réception émis par le Secrétariat général du Gouvernement.

Cette affaire intervient dans un climat de tensions croissantes autour de la direction de la mairie de Lubumbashi. Joyce Tunda et le maire intérimaire Patrick Kafwimbi se disputent le fauteuil de l'hôtel de ville.

Se sentant lésée, la maire-adjointe de Lubumbashi avait saisi le Conseil d'État pour être réhabilitée à son poste. La haute juridiction administrative lui a donné raison en suspendant l'arrêté ministériel qui nommait Patrick Kafwimbi, et en rétablissant Joyce Tunda dans ses fonctions.

Par ailleurs, un télégramme officiel daté du 4 août courant a convoqué Joyce Tunda à Kinshasa dans un délai de 48 heures pour une consultation, alimentant les spéculations sur une crise institutionnelle locale.

