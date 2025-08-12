Congo-Kinshasa: Apport de 8 confessions religieuses au Pacte pour la paix

Réunies au sein du Conseil inter-religieux congolais (CIC), huit confessions religieuses de la RDC ont publié, lundi 11 août, un rapport d'analyse visant à améliorer le Pacte social pour la paix et le bien-vivre-ensemble en RDC et dans les Grands lacs, initiative portée par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Église du Christ au Congo (ECC).

Dans leur rapport, les experts du CIC plaident pour un processus plus inclusif et participatif. Ils formulent plusieurs recommandations clés, entre autres :

Confier au Chef de l'État la direction institutionnelle des futures initiatives de dialogue national, en étroite collaboration avec la société civile, y compris les confessions religieuses.

Redéfinir les missions du Secrétariat technique du Pacte, en le recentrant sur la coordination opérationnelle plutôt que sur une orientation politique ou diplomatique.

Pour Dodo Kamba, coordonnateur du CIC, cette démarche vise à promouvoir une paix durable fondée sur l'inclusivité et l'unité nationale, dans un contexte marqué par de multiples crises, notamment dans l'Est du pays.