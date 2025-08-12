Congo-Brazzaville: Fête de l'indépendance - Les ponténégrins appelés à participer au défilé à l'esplanade de la préfecture

Pointe-Noire, capitale économique du Congo, a eu le privilège comme Ouesso d'organiser le défilé civil à l'occasion des festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Congo. L'annonce a été faite officiellement, le 12 août, par le préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Cébert Iboko Onangha, lors d'une interview accordée à la presse locale.

L'objet de l'entretien du préfet avec les chevaliers de la plume et du micro était de rassurer le public ponténégrin de l'organisation du défilé civil le 15 août à Pointe-Noire afin d'écarter la rumeur selon laquelle le défilé de Pointe-Noire était un fake-news. « Au regard de ce qui se fait, notamment le montage de la tribune d'honneur et les travaux d'embellissement de l'Hôtel de ville, le bâtiment qui abrite la préfecture et la quasi-totalité des directions départementales des différents ministères, la présence des artistes en oeuvre sur le terrain démontre que le défilé aura lieu », a confirmé le préfet tout en demandant à la presse de faire large écho de cette fête, qui est la première pour le nouveau préfet de Pointe-Noire.

« Nous attendrons le jour J pour apprécier la qualité du défilé et du décor planté. Nous voulons que les Ponténégrines et les Ponténégrins observent le calme habituel et que la rumeur ne gagne pas leurs oreilles. Nous sommes prêts pour l'unité et le vivre-ensemble que nous allons démontrer le 15 aout au défilé », a-t-il ajouté.

L'orateur a ajouté que le département de Pointe-Noire a été privilégié, chanceux car notre ville fait partie des trois départements retenus pour organiser le défilé civil sur quinze que compte le Congo. Pointe-Noire ne pouvait pas rester en marge de cette fête nationale. « Je lance un appel solennel à toute la population ponténégrine et des environs de prendre massivement part au défilé du 15 août à l'esplanade de la préfecture. Ne vous fiez pas aux rumeurs, mais écoutez plutôt la voix de l'océan », a déclaré Pierre Cébert Iboko Onangha. Le préfet du département de Pointe-Noire a ajouté qu'après le défilé civil, les animations culturelles se suivront dans tous les arrondissements de la ville océane.