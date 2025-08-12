Congo-Brazzaville: BEPC 2025 - 84 111 candidats déclarés admis

12 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

Sur 123515 candidats au brevet d'études du premier cycle (BEPC), 84 111 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 68,10 %. Les résultats publiés par le jury placent le département de la Sangha en tête avec 78,09%.

Par département, le classement se présente comme suit : Plateaux 77,40%, Cuvette 75,81%, Kouilou 70,29%, Brazzaville 69,26%, Lekoumou 68,37%, Cuvette ouest 67,64%, Bouenza 67,15%, Pool 67,06%, Niari 65,72%, Pointe-Noire 65,28 et la Likouala arrivée en dernière position avec un taux de réussite de 64,89%.

A l'extérieur du pays, la Chine a réalisé 100% tandis que le centre du Cabinda en Angola affiche 99,26%.

