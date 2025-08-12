Congo-Brazzaville: BEPC 2025 - 84 111 candidats déclarés admis

Sur 123515 candidats au brevet d'études du premier cycle (BEPC), 84 111 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 68,10 %. Les résultats publiés par le jury placent le département de la Sangha en tête avec 78,09%.

Par département, le classement se présente comme suit : Plateaux 77,40%, Cuvette 75,81%, Kouilou 70,29%, Brazzaville 69,26%, Lekoumou 68,37%, Cuvette ouest 67,64%, Bouenza 67,15%, Pool 67,06%, Niari 65,72%, Pointe-Noire 65,28 et la Likouala arrivée en dernière position avec un taux de réussite de 64,89%.

A l'extérieur du pays, la Chine a réalisé 100% tandis que le centre du Cabinda en Angola affiche 99,26%.