Congo-Brazzaville: Santé publique - Des équipements d'hygiène pour riposter aux épidémies

Le Fonds mondial a offert, par l'intermédiaire du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), au gouvernement des matériels d'hygiène et d'assainissement pour la prévention et le contrôle des infections.

Composé, entre autres, des sacs poubelle DASRI, des balais trapèzes articulés et leurs gazes pour dépoussiérage des sols à usage en milieu hospitalier et ou médicaux, de l'eau de javel, des poubelles à pédale, des pulvérisateurs manuels à dos et des bottes en plastiques, ce don a été réceptionné par le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara. Remettant ces équipements au gouvernement, la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian-Barry, a rappelé que ce don permettra d'assainir le milieu et l'eau. « Le Fonds mondial se joint à la dynamique de l'ensemble du système des Nations unies au Congo pour mettre à disposition ce jour un lot d'équipements d'assainissement, d'hygiène », a-t-elle souligné.

Outre le don Pnud/Fonds mondial, il y a également l'Unicef, l'Organisation mondiale de la santé, le Fnuap et la coordination du système des Nations unies qui ont offert du matériel au gouvernement. Selon Adama Dian-Barry, ces différents dons témoignent de la solidarité des agences du système des Nations unies aux populations affectées dans les départements de Brazzaville, notamment la sous-préfecture de l'Ile Mbamou, et le département de Congo-Oubangui. « En espérant que ce matériel vous sera utile dans cette prévention, dans la prise en charge, nous encourageons l'ensemble des partenaires de façon à rejoindre la dynamique déjà mise en place », a conclu la représentante du Pnud.

Le ministre de la Santé et de la Population, a, au nom des populations meurtries, salué l'apport des agences du système des Nations unies au Congo. « Après les attentes, aujourd'hui c'est la concrétisation. Je dois vous avouer que les populations étaient presque abandonnées dans leurs villages. Nous avons dépêché des équipes à Mossaka ...

Notre objectif est de redonner le sourire à ces populations, il faut que chacun de nous comprenne combien en période d'épidémie, ce sont les attitudes que nous menons. Nous allons déployer tout ce que vous avez donné comme supports de communication, faire en sorte que le matériel reçu soit acheminé le plutôt possible dans les villes », a laissé entendre le Pr Jean rosaire Ibara.

Le coordonnateur résident des agences du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, a, de son côté, réitéré sa volonté à accompagner les efforts multiples du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie de choléra. « Ce matin, nous sommes-là pour illustrer cette solidarité en remettant quelques équipements, un peu de matériel et beaucoup de supports de communication.

Les supports de communication sont très importants pour prévenir la maladie. Ce n'est qu'une petite contribution, nous allons continuer à mobiliser. Au-delà du système des Nations unies, nous mobilisons aussi des partenaires multilatéraux et bilatéraux qui sont ici. Nous suivons au quotidien l'évolution de l'épidémie et nous avons bon espoir qu'il y ait aussi d'autres bonnes volontés qui vont venir accompagner vos efforts », a-t-il réaffirmé.