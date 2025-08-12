Afrique: Chan 2025 - Le Congo et le Sénégal se neutralisent

Après avoir partagé les points avec le Soudan 1-1, les Diables rouges ont concédé le 12 août leur deuxième match nul frustrant contre le Sénégal sur ce score identique d'un but partout.

Le Congo, qui est passé tout près d'un exploit face aux tenants du titre, doit négocier sa qualification le 19 août face au Nigeria. Le match contre le Sénégal lui a toutefois permis de confirmer les statistiques. Les Diables rouges n'ont jamais perdu leur deuxième match du Chan depuis leur première participation en 2014 (deux victoires pour trois nuls).

Les Congolais avaient pris un départ de rêve en ouvrant le score à la 19e minute grâce à Dechan Rayan Moussavou qui jouait ses premières minutes dans ce Chan. Les Diables rouges ont plié mais n'ont pas rompu jusqu'à la 82e minute quand Layousse a remis les deux équipes à égalité. C'est rageant.

Mais le Congo garde toutes ses chances pour une éventuelle qualification pour les quarts de finale. Gagner le Nigeria est la meilleure possible. C'est lors du dernier match que le Congo avait battu la Libye et s'était qualifié pour les quarts de finale en 2021. En quatre dernières participations, le Congo n'a non plus perdu ses troisièmes matches du Chan. Une tendance à confirmer .