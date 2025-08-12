Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La Fondation Telema célèbre sa 4e cohorte d'incubation

Les incubés de la quatrième cohorte de la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes ont reçu, le 8 août, à Brazzaville les certificats de fin de formation marquant ainsi l'aboutissement de leurs efforts de formation et détermination.

Durant vingt et un jours d'incubation, ces porteurs de projets ont bénéficié de près de cent vingt heures sur les notions comme l'entrepreneuriat, l'éducation financière, le leadership, le marketing, le genre, le modèle économique, le développement personnel, la rédaction d'un business plan et bien d'autres.

De retour dans leurs communautés respectives, ces entrepreneurs formés sont désormais prêts à transformer leurs projets en réussite concrète et à générer un impact positif. Lors de la cérémonie de clôture, un panel de jeunes sélectionnés a présenté ses projets devant les invités, partenaires et acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Ces présentations ont illustré la créativité, l'engagement et la capacité d'innovation de cette nouvelle génération d'entrepreneurs congolais.

Aussi la remise officielle des certificats de participation a-t-elle symbolisé l'aboutissement d'un parcours exigeant et formateur. Au total, cette session d'incubation a accompagné neuf projets agroalimentaires, quatre en agro-pastoral, trois dans l'artisanat, trois dans les services, deux dans le commerce, ainsi que deux dédiés à l'économie verte.

Selon le responsable de la quatrième cohorte d'incubation, Brice Matadi : « Ces secteurs d'activités liés aux projets des incubés répondent aux vrais besoins de nos communautés. Tous ces incubés sont venus avec l'ambition de structurer leurs idées, affirmer leurs visions et donner une nouvelle vie à leurs projets. Et ils ont tous un point commun, le courage de croire en leurs projets. (...) Leur implication a été remarquable avec un taux de participation de 80% ». Au terme de cette formation, vingt projets ont été définitivement retenus dont 40% sont portés par les femmes, témoignant ainsi la notion d'égalité des chances porté par la Fondation Telema.

Heureux de l'initiative, le secrétaire général de la Fondation Telema a plaidé et suggéré aux bailleurs nationaux ainsi qu'internationaux un écosystème inclusif pour l'entrepreneuriat des jeunes au Congo. «Nous savons que l'avenir économique de notre pays dépend en grande partie de la capacité de notre jeunesse à innover. Mais cette capacité n'est pas innée, elle se construit et se soutient. Et c'est là que vous, partenaires institutionnels, diplomatiques et économiques, vous jouez un rôle fondamental. Soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, ce n'est pas seulement encourager la création d'entreprises, c'est investir dans la stabilité sociale, la souveraineté économique et l'autonomie locale », a-t-il souligné.

Des propos congratulés par le directeur du cabinet du ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Emile Blaise Pascal Opangault, qui s'est référé au Brésil comme un pays qui soutient l'entrepreneuriat des jeunes. Il a de même affirmé : « Il est évident que ce n'est pas toujours par le chemin de la bureaucratie ou de la fonction publique qu'on va construire le pays. J'ai entendu beaucoup qui viennent, qui passent des années, qui vont à la retraite sans avoir un emploi. Or, vous n'avez pas choisi le chemin de la facilité, vous avez choisi de travailler, de créer de la richesse, de créer de l'emploi ». Cette journée de festivités a aussi été marquée par l'annonce très attendue du cinquième appel à projets qui a été lancé le 8 août et se terminera le 23 septembre 2025. Cette nouvelle édition vise à attirer d'autres talents porteurs de solutions innovantes et capables de transformer leurs idées en entreprises viables.