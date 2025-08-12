Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MJP renforce son ancrage politique

Le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) a ouvert, le 11 août, au Palais des congrès à Brazzaville son tout premier rassemblement structurel pour débattre de l'avenir du mouvement et des orientations à prendre pour participer activement à la vie politique nationale afin d'apporter son soutien à la jeunesse.

Présidé par le coordonnateur national Donald Mobobola, le premier rassemblement du MJP se tient jusqu'au 13 août sur le thème « Plus loin ensemble, dans la paix et la responsabilité ». Il réunit les dirigeants de ce parti et présidents fédéraux venus de tous les départements du Congo et de l'étranger. Pendant trois jours, ils vont débattre de l'avenir politique de leur formation, mais aussi se donner de meilleures orientations politiques au profit d'une gouvernance intergénérationnelle.

« Nous sommes ici pour réfléchir ensemble sur l'avenir de notre formation politique. Une occasion propice pour débattre librement des orientations que notre mouvement doit prendre afin d'élire démocratiquement nos instances dirigeantes, question de redonner espoir à notre jeunesse et à notre peuple, qui attendent de nous des actes forts, des paroles vraies et des engagements tenus », a souligné Donald Mobobola.

Face aux multiples maux sociaux qui minent la jeunesse congolaise, liés au manque de conscience dans le milieu politique, le MJP se propose un remède durable et efficace basé sur la conscientisation de masse. A ce propos, Donald Mobobola estime que la jeunesse congolaise n'est pas « une marchandise politique », elle est plutôt une collaboratrice pour une gouvernance intergénérationnelle pour un développement inclusif du Congo. «La jeunesse congolaise ne doit pas être manipulée ou prise en otage par des discours électoraux ou électoralistes. Elle mérite d'être traitée avec respect, courtoisie et dignité », a renchéri le président coordonnateur national du MJP. Il a souligné à ces centaines de militants venus en grand nombre dans une salle de Palais des congrès prête à craquer que le pays fait face à de nombreux défis.

Et devant un tel tableau social sombre, a-t-il dit, le MJP doit prendre ses responsabilités, en tant que formation politique à obédience jeune. Ces défis à surmonter, a relevé Donald Mbobola, porte entre autres sur le chômage endémique des jeunes, le manque de formation professionnelle à leur profit, l'insuffisance d'opportunités économiques. Il faut ajouter à la liste le manque des politiques publiques fiables, capables de booster l'engagement citoyen des jeunes. Saluant la détermination des jeunes à participer à ce premier rassemblement, le MJP a réitéré son attachement au président de la République pour son soutien indéfectible.