Sénégal: Distribution de kits alimentaires - la Ligue Islamique Mondiale au chevet des couches vulnérables de Tivaouane Peulh

La Ligue Islamique mondiale a procédé, ce mardi 12 janvier, à une remise de produits alimentaires destinée aux populations vulnérables de Tivaouane Peulh. Le directeur du Bureau Régional de la Ligue Islamique Mondiale, Abdallah Khalid Otheimin, s'est réjoui de l'accueil réservé par la commune à la délégation venue distribuer les kits.

"Nous nous nous réjouissons d'être là aujourd'hui, en compagnie des autorités et de toute la population de Tivaouane Peulh. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de participer ces vivres avec les habitants de la commune", a-t-il fait savoir. Ce dernier n'a pas manqué de revenir sur les produits distribués. "Si nous avons choisi ces denrées, c'est parce que nous savons que ce sont celles que les ménages utilisent le plus : le sucre, le riz et l'huile. Nous poursuivons ces actions dans plusieurs localités du pays et espérons être très bientôt dans une autre région pour répéter ce même geste. Nous remercions très sincèrement toute la commune de Tivaouane Peulh pour son accueil", a-t-il indiqué. Pour le choix de la commune de Tivaouane Peulh, le directeur régional de la Ligue Islamique mondiale dira qu'il s'explique par le fait qu'on y trouve des ménages vulnérables qui ont besoin d'être assistés.

Ce dernier de rappeller qu'une enveloppe de plus de 50 millions a été dégagée pour soulager 549 ménages dans le besoin.

Pour sa part, Mamadou Ba, adjoint au maire de la commune de Tuvaouane Peulh Niagues, a remercié chaleureusement les donateurs pour leur soutien qui participe au bien être de la population.

"Nous sommes très heureux de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Tivaouane Peulh est une grande commune qui compte 150 000 habitants. Si Monsieur le Directeur de la Ligue Islamique Mondiale, ainsi que Imam Alpha Aw ( que je peux considérer comme un habitant de Tivaouane Peulh) s'y intéressent, c'est qu'ils ont compris qu'en raison de sa densité, elle a besoin d'aide. Nous les remercions vivement au nom du maire et des populations pour ce geste qui nous fait grand plaisir", a indiqué Mamadou Ba, adjoint au maire de Tivaouane Peulh.

Pour rappel, ce programme d'assistance aux couches vulnérables, se fait en étroite collaboration avec les collectivités locales mais également avec les services techniques de l'action sociale.