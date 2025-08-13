Burkina Faso: 25 ans de Sidwaya Sport/ Lettre de l'éditeur - Le défi de la diversification du contenu

Le 8 août 2000, paraissait le n°00 de Sidwaya Sport, votre journal sportif. C'est donc avec une immense joie, chers lecteurs, que nous célébrons ensemble, en ce mois d'août 2025, les 25 ans du magazine. En effet, au début des années 2000, les responsables des Editions Sidwaya décidaient de combler un vide dans le paysage de la presse écrite burkinabè par la création d'un journal exclusivement sport, 40 ans après l'indépendance du pays.

« Sidwaya sport est venu au monde pour se mettre résolument au service du sport burkinabè dans toutes ses composantes », écrivait alors Michel Ouédraogo, DG des Editions Sidwaya, dans son éditorial. La barre est placée très haut dès le départ : devenir un acteur incontournable de l'information sportive au Burkina Faso. Avec une poignée de journalistes constituant la rédaction, ils poseront les bases d'un bihebdomadaire très apprécié des lecteurs et du public sportif. Un quart de siècle après avoir été porté sur les fonts baptismaux, Sidwaya Sport continue de paraitre sans discontinuer.

Et cela, grâce à un engagement et un soutien constant des autorités, mais aussi à la fidélité de ses lecteurs. Toute une aventure et même une « aventure folle de vouloir contribuer par ce nouveau support médiatique, à la promotion du sport burkinabè dans toutes ses composantes », disait l'éditorialiste. Comme tout bébé, les premiers pas n'ont pas été faciles. Mais, à force de courage et d'abnégation de l'équipe de la rédaction d'alors, le bébé a grandi et a aujourd'hui 25 ans.

Certes Sidwaya Sport, depuis quelques années, est devenu un hebdomadaire (tous les mardis) au lieu d'un bihebdomadaire, paraissant tous les mardis et les vendredis, comme à sa création, mais il n'en demeure pas moins un magazine qui s'efforce d'offrir à ses lecteurs, le meilleur de l'actualité sportive, des reportages passionnants, des analyses approfondies, des interviews captivants et des portraits inspirants. Cette constance dans la qualité et la rigueur, il le doit à tous les journalistes et collaborateurs qui l'ont animé depuis ses débuts.

Ils n'ont cessé de repousser les limites de leur engagement pour l'amélioration du contenu du journal. En ce mois d'août 2025, mois du jubilé d'argent de Sidwaya Sport, la rédaction est bien consciente que la satisfaction des lecteurs est cruciale. Pour ce faire, elle doit relever le défi technologique et celui de la diversification du contenu du journal. Car, il est reproché souvent à Sidwaya Sport d'être un journal qui fait la part belle au football, même s'il est le sport roi du pays.

Nous avons entendu et pris en compte cette donne. Dans les prochains numéros donc, chers lecteurs, vous découvrirez de nouvelles rubriques qui s'ajouteront à celles déjà existantes en vue de continuer à vous offrir un Sidwaya Sport de qualité, riche et diversifié afin de satisfaire votre passion pour le sport. Il s'agit de : « Allo Doc », une rubrique sur la médecine du sport afin d'éclairer les lecteurs de Sidwaya Sport sur la prévention, le diagnostic et le traitement des pathologies induites par le sport ou pouvant affecter les performances des sportifs. « Eclairage » : cette rubrique se propose d'expliquer certaines lois et règles de toutes les disciplines pratiquées au Burkina Faso afin de faciliter aux lecteurs leur compréhension des disciplines.

« Arrêt » fera un retour sur certains grands évènements sportifs qui ont marqué les Burkinabè dans le temps. Il peut s'agir d'une compétition, d'un match de football, d'un combat de boxe, etc. « Focus » pour sa part fera découvrir les sports et disciplines méconnus du grand public, en allant à la rencontre des techniciens et pratiquants de ces sports. Enfin, « Edito », consacré au sujet d'actualité du moment, fera une analyse des événements sportifs en tenant compte de la ligne éditoriale de ce média d'Etat et donc de service public.