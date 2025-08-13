Afrique: Souleymane Diallo - 'Le match nul contre le Congo va servir de piqûre de rappel'

Dakar — Le nul concédé par les Lions locaux devant les Diables Rouges du Congo, mardi, va servir de "piqûre de rappel" pour aborder sereinement les autres matchs de l'équipe sénégalaise dans le cadre du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), a déclaré le sélectionneur national, Souleymane Diallo.

"Ce match nul servira de piqûre de rappel pour aborder sereinement les autres matchs" de cette compétition, a-t-il dit en conférence de presse d'après match.

L'équipe nationale locale de football du Sénégal a arraché le nul (1-1) devant celle du Congo, le même jour, en match comptant pour la deuxième journée du Championnat d'Afrique des nations (CHAN).

Menés dès la 19e minute grâce à un but de l'attaquant congolais Moussavou, les Lions locaux ont couru derrière le score durant toute une bonne partie du match, avant d'égaliser à la 82e minute, grâce à leur défenseur Joseph Layousse Samb.

"Je tiens à remercier les garçons, qui ont fait un match d'équipe [...]. Les garçons ont forcé pour nous donner le point. J'imagine que ça aurait pu être compliqué, prendre une défaite par exemple à la fin de ce match", a assuré Souleymane Diallo.

Selon le technicien sénégalais, ses protégés ont montré que le Sénégal "est une grande équipe".

Analysant la prestation de ses joueurs, Souleymane Diallo a expliqué que les 20 premières minutes "sont à oublier", ajoutant que la profondeur de son banc a fait la différence.

"Les garçons ont apporté de la plus-value, c'est cela une équipe. Je ne les considère pas comme des remplaçants, mais des pendants. Pendant que l'autre joue, toi tu attends pour faire son travail. C'est cela que les garçons ont montré aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Avec ce match nul, les champions d'Afrique en titre comptent désormais 4 points au total.

Ils confortent du coup leur place de leader du groupe D, en attendant la rencontre devant opposer le Nigéria au Soudan.

Les Lions vont affronter cette dernière équipe mardi prochain.