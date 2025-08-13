Sénégal: Quand les rôles dépassent le scenario

De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas et certains l'ont franchi à pleine vitesse. Dans un pays où les séries sénégalaises sont suivies comme des feuilletons familiaux, les acteurs deviennent presque des membres du foyer. Mais les affaires de Moda Thioune et Serigne Saliou Ndiaye, deux visages bien connus du petit écran sénégalais, semblent tout droit sorties d'un scénario, sauf qu'ici, il n'y a ni réalisateur ni clap de fin... seulement la justice.

Les deux protagonistes sont aujourd'hui entre les mains des forces de l'ordre. L'un a été arrêté après un remake improvisé de "Fast and Furious" sur les routes de Dakar, l'autre pour avoir joué dans la vraie vie un rôle digne de "La Casa de Papel".

Moda Thioune, interprète de Khalil Thiam dans la série "Baabel", a été interpellé au terme d'une palpitante course-poursuite avec la police. Selon L'Observateur, les faits se sont déroulés dimanche matin au rond-point Brioche Dorée de Zac-Mbao, lors d'un contrôle routier. Au lieu de présenter ses papiers, l'acteur a choisi la fuite, déclenchant une cavalcade à travers plusieurs quartiers. La course s'est achevée à Rufisque, son véhicule immobilisé dans le sable.

Interrogé, Moda Thioune a reconnu les faits, expliquant avoir paniqué car il ne disposait ni de permis, ni de carte grise, ni d'assurance. Il est désormais poursuivi pour délit de fuite, refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui. Un scénario bien moins glorieux que ceux de la télévision.

Son collègue Serigne Saliou Ndiaye n'a pas connu meilleur dénouement. L'acteur, qui a incarné Mounirou dans la série "Nawle", aurait troqué le plateau de tournage contre... un bureau d'entreprise, mais pas pour jouer un rôle de composition. Selon Libération, le "social media manager" de Sénégal Numérique (Senum SA) est accusé d'accès frauduleux à un système informatique, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.

Âgé de 40 ans, il aurait, de novembre 2024 à juin 2025, utilisé la carte bancaire de l'entreprise pour régler des achats personnels, pour un montant estimé à 46 millions. Dans une déclaration manuscrite, il reconnaît les faits, invoquant des difficultés financières et un salaire "insuffisant" de 440 000 F CFA.

Ces deux affaires, largement commentées sur les réseaux sociaux, rappellent que la frontière entre les personnages que l'on incarne et la personne que l'on est peut parfois se brouiller. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas le public qui tranche, c'est le juge. Et cette fois, pas de saison 2 en vue.