Sénégal: Grand Magal de Touba - 526 personnes arrêtées, 102 déférées au parquet

Le commissaire spécial de Touba a présenté les premiers résultats des opérations pré-Magal face à la presse. Selon ses déclarations, 526 personnes ont été arrêtées pour diverses infractions. Parmi elles, 102 ont été déférées devant le parquet de Mbacké et de Diourbel.

Diégane Sène, commissaire spécial de Touba, a souligné que des opérations de sécurisation ont été menées avant le Magal. Ces opérations, combinées entre le commissariat spécial de Touba et ses secondaires ainsi que le commissariat urbain de Mbacké, visaient à renforcer la sécurité en raison de la proximité entre les deux villes.Diégane Sène a également mentionné les opérations « Karangé Baol », une innovation cette année, qui rassemblent toutes les unités de police de la région de Diourbel, notamment à savoir le commissariat central de Diourbel, les commissariats urbains de Mbacké et Bambey, le commissariat spécial de Touba et ses secondaires, le groupe opérationnel du GMI, la brigade régionale du stupéfiant ainsi que les services de renseignement. Des opérations combinées ont également été menées entre la police et la gendarmerie, notamment avec la compagnie de gendarmerie de Touba.

Les opérations de sécurisation ont permis d'enregistrer les résultats suivants : 526 individus interpellés pour diverses infractions, dont 449 pour vérification d'identité, 3 pour nécessité d'enquête, 12 pour détention de chanvre indien, 2 pour vol commis la nuit en réunion avec usage de moyens de transport, 26 pour ivresse publique manifeste, 1 pour conduite sans permis de conduire, 16 pour détention et usage de produits cellulosiques, 4 pour détention d'arme blanche, 4 pour exploitation de débits de boissons sans autorisation, 1 pour flagrant délit de vol, 1 pour tentative de vol, 1 pour offre et cession de produits cellulosiques, 2 pour détention d'ecstasy. Le commissaire a précisé qu'au total, 102 individus ont été présentés au parquet de Mbacké et de Diourbel.

Par rapport à la quantité de drogue saisie, il a expliqué qu'elle se lève à 14 cornets, 1 volet et 9 pilules d'extasy. Dans le cadre de la circulation routière, poursuit M. Sène 1 626 pièces ont été saisies, 191 véhicules et 99 motos immobilisés. Le montant des amendes forfaitaires engrangées s'élève à 1.712. 000 francs CFA.

Pour cette édition du Magal, un dispositif précurseur de 100 éléments du GMI a été déployé dès le 26 juillet pour appuyer les unités de Touba dans la régulation de la circulation, les opérations de désencombrement et les opérations de sécurisation. Le déploiement des effectifs pour la couverture sécuritaire du Magal a commencé le samedi 9 et a atteint son effectif total le lendemain à 23 heures.

Cette année, un effectif de 4 606 fonctionnaires de police relevant des différents services et directions opérationnelles de la police nationale a été déployé. Concernant les moyens logistiques, la police a eu à engager 154 véhicules, répartis ainsi : 98 véhicules de transport de troupes, 20 véhicules de commandement, 36 véhicules d'intervention dont 5 blindés ainsi qu'un important appui logistique.

Un dispositif de surveillance et d'intervention a été mis en place, comprenant 52 caméras de surveillance et des moyens aériens. Pour renforcer la sécurité, 11 postes de police avancés ont été installés dans des zones sensibles, ce qui permet de rapprocher les populations des services de police. Parmi ces postes figurent notamment ceux de Madiyana, Mbar Y'a, Garage Darou (communément appelé « Buntu Pikine ») et le rond-point à l'entrée de Mbacké.

La police a également mis en place deux postes médicaux avancés : l'un situé au poste de santé de Madiyana et l'autre situé au quartier général du groupement mobile d'intervention à Darou Khoudoss. Ces postes médicaux offrent des soins et des médicaments gratuits aux populations, dans le cadre du concept de police de proximité et de la police au service du citoyen. Cette initiative de la direction générale de la police nationale s'inscrit dans une démarche de consolidation après un test réussi l'année précédente.

Avant de conclure, il a lancé un appel à la population pour qu'elle collabore avec les services de police et les forces de défense et de sécurité afin d'assurer une sécurisation optimale du Grand Magal de Touba. Il a également invité les chauffeurs, les transporteurs et les conducteurs à respecter le code de la route pour minimiser les accidents de la circulation.