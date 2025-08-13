Sénégal: Sédhiou - Deux morts dans l'effondrement d'un bâtiment

Un bâtiment de trois étages en construction s'est effondré à Dembaya, un quartier périphérique de la commune de Sédhiou, dans la nuit du mardi 12 août. Deux victimes ont été enregistrées sous les décombres dont le responsable du chantier. Surpris dans son sommeil, il n'a pas réussi à se sauver tout comme un de ses amis qui était assis autour du thé. Les autorités qui ont déploré le non-respect des mesures de construction ont ouvert une enquête.

Le lieu du drame abritait quatre personnes (hommes) au moment de la chute. Deux sont mortes et deux autres ont réussi à s'échapper, dont l'un présentement est pris en charge à l'hôpital régional de Sédhiou. Selon, Ahmadou Coulibaly, le premier rescapé, la dalle du troisième et du deuxième étage s'est affaissée alors qu'il prenait du thé avec deux autres de ses amis.

« Je me suis précipité dans cette pénombre. J'ai réussi à m'échapper. J'ai signalé aussitôt les maisons voisines. J'avais peur, car je croyais que c'était fini pour moi »,a-t-il témoigné. Parmi les deux personnes tuées dans cet effondrement, l'un était chargé de ce chantier de construction. D'après les témoignages, il était en train de dormir au moment des faits. Son corps a été sorti des gravats par les sapeurs-pompiers vers 11 heures 45.Faute de logistique adéquate pour retirer les deux corps, les éléments des sapeurs-pompiers ont dû se contenter d'un tracteur chargeur sur roue pour dégager les gravats. Grâce à l'intervention d'une pelle mécanique d'une entreprise privée, le deuxième corps est arraché des amas de gravats un peu tard dans la journée, aux environs de 13 heures.

Tous les corps ont été déposés à l'hôpital régional de Sédhiou. « Les engins ont quitté un peu loin. Cela a mis le temps qu'il fallait mettre du fait de leurs lourdeurs », a expliqué Diène Sène ,Lieutenant-colonel, commandant du groupement d'incendie et de secours numéro 4 qui couvre les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Il a déployé presque tous les hommes de la caserne pour finaliser cette opération qui a duré 14 heures. Cette situation dénote d'un déficit réel d'engins de secours dans la région de Sédhiou.

Quelques mois plus tôt, le ferry qui assure la navette entre Sédhiou et le village de Sandiniéry et environs a vu un camion chargé de matériaux de construction finir sa course dans le fleuve. Du fait du déficit de logistique, le véhicule est resté dans les eaux. Érigée en région en 2008,la ville de Sédhiou commence à se moderniser. Des constructions sortent de terre de plus en plus, mais ne respectent pas pour la plupart les normes et les autorisations de construction. Pour le cas de cet effondrement, « On n'a pas besoin d'être expert pour constater sur le site que les normes de construction ne sont pas respectées », a fait constater Diadia Dia, gouverneur de la région de Sédhiou. « C'est un bâtiment qui présente un problème en termes de dosage du ciment, en termes d'utilisation du fer de construction, du béton armé », a-t-il déploré. Une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités.