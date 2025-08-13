Afrique: CHAN 2025 - Le Sénégal arrache le nul face au Congo (1-1)

Après un début de tournoi impressionnant avec une victoire face au Nigeria, les Lions locaux ont dû lutter pour obtenir un match nul 1-1 face à un Congo très résistant lors de leur deuxième sortie au tournoi. Ce résultat, bien que frustrant, permet au Sénégal de rester en course pour les quarts de finale, mais une victoire face au Niger lors de la troisième journée sera cruciale pour assurer la qualification.

Dès le coup d'envoi, les Congolais ont imposé leur rythme, prenant rapidement le contrôle du ballon. À la 2e minute, Elenga se crée la première occasion du match, mais son tir est facilement maîtrisé par Marc Philips Diouf, le portier sénégalais. Les Lions locaux, bien que décidés à attaquer, n'ont pas été à la hauteur de leur prestation précédente contre le Nigeria. Les passes imprécises et une attaque manquant de mordant ont permis aux Congolais de dicter le tempo du match, particulièrement au milieu de terrain. Cette domination congolaise s'est concrétisée à la 19e minute, lorsque Charles Atipo a délivré un centre parfait du côté gauche, trouvé Moussavous au second poteau, qui a devancé la défense sénégalaise pour ouvrir le score.

Vexés par ce but encaissé, les Sénégalais ont réagi, mais sans succès immédiat. Daouda Ba a servi Libasse Gueye, qui a été accroché dans la surface sans que l'arbitre ne siffle un penalty. Malgré une domination plus nette en fin de première période, le Sénégal a eu du mal à concrétiser ses occasions. Un cafouillage dans la surface congolaise à la 36e minute aurait pu permettre aux Lions d'égaliser, mais aucun joueur sénégalais n'a pu finir l'action. À la pause, le score restait de 1-0 en faveur du Congo.

Les changements de Diallo portent leurs fruits

En seconde période, Souleymane Diallo a effectué des changements offensifs, remplaçant Ameth Niang par Vieux Cissé dès la 46e minute. Les changements ont immédiatement dynamisé l'attaque sénégalaise. Serigne Moctar Koïta a eu une première occasion mais a vu son tir manquer le cadre, tandis que Christian Gomis a également échoué face à Simon Samba, le gardien congolais. Libasse Gueye, lancé dans la profondeur, a dribblé plusieurs défenseurs mais s'est heurté à Samba, qui a maintenu son équipe en tête.

Les changements tactiques ont été renforcés par l'entrée de Fonseca et Ousseynou Seck à la 68e minute. À la 76e minute, le Sénégal a finalement obtenu sa récompense. Sur un centre parfait d'Ousseynou Seck, Layousse Samb, bien placé, a égalisé d'un tir précis à 1-1, libérant ses coéquipiers. Le Sénégal a alors intensifié ses attaques pour aller chercher la victoire, mais la défense congolaise a tenu bon, empêchant toute nouvelle tentative de prise de l'avantage.

Malgré des efforts répétés en fin de match, le score est resté inchangé, et les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1. Ce match place le Sénégal en tête du groupe avec 4 points, en attendant l'issue du deuxième match entre le Niger et le Nigeria. Toutefois, le Sénégal devra absolument s'imposer lors de son dernier match contre le Niger pour garantir sa place en quart de finale.

Les hommes de Souleymane Diallo devront faire face à un Niger qui n'a pas encore perdu dans le tournoi, et un résultat favorable sera essentiel pour assurer la qualification de l'équipe sénégalaise. Le prochain match s'annonce décisif et déterminera si les Lions locaux continueront leur aventure dans la compétition.