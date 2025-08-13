Sénégal: Magal 2025 - Un dispositif de dépannage gratuit et des équipements mis en place sur les axes menant à Touba

Un dispositif de dépannage gratuit renforcé par divers équipements a été mis en place sur les axes menant à Touba et Mbacké pour renforcer la sécurité routière à l'occasion du Grand Magal, a indiqué, mardi, Ibra Mbaye Faye, président de l'association "Lamp Fall la Lumière" et agent au ministère des Infrastructures routières.

"Outre ce dispositif de dépannage gratuit, 1 500 charrettes seront équipées de bandes réfléchissantes sur tous les côtés, en plus d'un gilet de sécurité fluorescent pour le conducteur", a-t-il expliqué dans un entretien avec l'APS.

En plus de ces initiatives, 200 triangles de signalisation ont été également disposés à l'intention des usagers de la route.

Selon le président de "Lamp Fall Lumière", cette opération, menée avec l'appui du ministère des Transports et en coordination avec le ministère de la Communication, mobilise 47 agents, 7 véhicules dont 3 remorqueurs et des motos de sécurité routière.

Ce dispositif qui vise à réduire les risques d'accidents, notamment ceux impliquant les véhicules à traction animale et les deux-roues.

Le ministre des Transports a également remis 200 triangles de signalisation et du matériel d'éclairage, tout en appelant les chauffeurs à éviter les excès de vitesse, cause des cinq décès enregistrés sur 70 accidents recensés depuis le début des déplacements pour le Magal.

Ibra Mbaye Faye a signalé que différentes équipes sont déployées depuis samedi sur l'autoroute Ila Touba, à Mbacké et dans les environs, pour des actions de sensibilisation et d'assistance aux usagers.