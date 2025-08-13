Sénégal: Tivaouane-Peul - 500 kits alimentaires distribués à des familles démunies

12 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane-Peul — Le Bureau régional de la Ligue islamique mondiale (LIM) à Dakar, a distribué, mardi, près de 500 kits alimentaires aux populations démunies de la commune de Tivaouane-Peul et environs, dans le département de Rufisque (ouest), a constaté l'APS.

"Nous avons distribué aujourd'hui, à Tivaouane-Peul, 500 kits alimentaires", a indiqué, Abdallah Khalid Otheimin, Directeur général du Bureau régional de la Ligue islamique mondiale basé à Dakar.

Il intervenait lors de la cérémonie de remise des denrées alimentaires, organisée en présence des autorités municipales, de délégués de quartier, d'imams et des bénéficiaires. Cette activité s'inscrit dans le cadre de son programme d'assistance aux populations vulnérables a expliqué M. Otheimin.

Chaque kit contient un sac de riz de 25 Kg, un sachet de sucre de cinq Kg, et un bidon d'huile de cinq litres, a-t-il précisé, ajoutant que "ce sont des denrées alimentaires de première nécessité que nous avons offertes aux populations vulnérables".

Abdallah Khalid Otheimin a aussi annoncé que sa structure va offrir d'autres appuis en denrées alimentaires aux populations nécessiteuses dans d'autres localités du pays avec une enveloppe de 50 millions de FCFA.

L'adjoint au maire de Tivaouane-Peul, Mohamed Bâ, et plusieurs bénéficiaires ont salué cet appui qui va dans le sens de soulager des familles démunies.

Lire l'article original sur APS.

