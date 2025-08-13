Sénégal/Congo-Brazzaville: CHAN - Les Lions locaux arrachent le nul (1-1) devant les Diables Rouges

12 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale locale de football du Sénégal a arraché le nul (1-1) devant celle du Congo, ce mardi, en match comptant pour la deuxième journée du Championnat d'Afrique des nations (CHAN).

La rencontre s'est jouée au stadium Amazon de Zanzibar en Tanzanie.

Menés dès la 19e minute grâce à un but de l'attaquant congolais Moussavou, les Lions locaux ont couru derrière le score durant toute une bonne partie du match, avant d'égaliser à la 82e minute.

Le sélectionneur sénégalais, Souleymane Diallo a dû entretemps apporter cinq changements dans son onze de départ.

Le Sénégal est finalement revenu au score grâce à son défenseur Joseph Layousse Samb.

Avec ce match nul, les champions d'Afrique en titre compte 4 points au total.

Ils confortent du coup leur place de leader du groupe D, en attendant la rencontre devant opposer le Nigéria au Soudan

Les Lions vont affronter cette dernière équipe mardi prochain.

