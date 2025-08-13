Afrique de l'Ouest: Sécurité sanitaire des aliments - 9 laboratoires ciblés pour une mise aux normes internationales

Dakar — L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé, mardi, à Dakar, un programme de renforcement de capacités des laboratoires de sécurité sanitaire des aliments, mis en œuvre dans le cadre d'un projet cible neuf laboratoires du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal, pour une mise aux normes internationales.

"Pour assurer la sécurité des aliments, il nous faut vraiment travailler avec des laboratoires qui sont aux normes et qui ont les capacités de nous montrer que les aliments que nous consommons sont d'un niveau acceptable ou d'un niveau requis afin d'assurer la santé de la population", a déclaré Zoéwindé Heni-Noel Bouda, fonctionnaire chargé de la foresterie du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'ouest, responsable de la formation.

Dans cette optique, ce programme vise à outiller "9 laboratoires de nos trois pays, le Burkina, le Niger et le Sénégal, pour atteindre les standards internationalement reconnus", a-t-il ajouté lors de cet atelier régional de lancement dudit programme.

"Une fois qu'on a une alimentation défaillante du point de vue de la qualité, il va sans dire que la santé de la population sera défaillante, d'où l'intérêt d'outiller les laboratoires à analyser les aliments contaminants", a indiqué M. Bouda.

Selon lui, les diagnostics initiaux menés révèlent "des lacunes persistantes par rapport aux infrastructures et équipements à moderniser, systèmes de qualité à consolider, procédures à normaliser et compétences techniques à renforcer".

"Ces neuf laboratoires sont des points d'ancrage qui feront justement l'émulation pour que toute la région soit couverte. Ces 3 pays sont choisis en fonction des besoins", explique-t-il.

Le professeur Amadou Diop, président du Codex Alimentarius Sénégal, organe en charge du respect des normes internationales concernant l'alimentation, a pour sa part souligné que "le contrôle est un moyen de dissuasion pour que les fournisseurs de produits alimentaires, que ce soit les agriculteurs et les industries de transformation, ne mettent à la disposition des populations que des produits de qualité".

Il note, à ce titre, l'importance de disposer d'aliments de qualité pour la santé publique, ajoutant que pour commercer, "il faut respecter des normes. Et ces normes-là sont fabriquées à partir des données produites par les laboratoires".

Afin de corriger les difficultés que rencontrent les laboratoires, le programme vise à les outiller pour atteindre et maintenir des standards reconnus, former des équipes à l'utilisation des outils de vérification et de compréhension des exigences constituant le référencement mondial des laboratoires.

Il prévoit également de mettre en place un programme d'analyse comparative des performances comme levier d'amélioration continue et de favoriser une planification concertée des audits et des actions correctives.