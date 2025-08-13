Sénégal: Saint-Louis - 5 morts dans une collision entre un bus Tata et un car Ndiaga Ndiaye

12 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Une collision entre un bus Tata et un car Ndiaga Ndiaye a occasionné 34 victimes dont 5 corps de sans vie, appris l'APS auprès du commandant des Sapeurs-pompiers de Saint-Louis, le Capitaine Ibrahima Camara.

"Hier lundi, vers les coups de 21h 45, les secours de la 51e compagnie de Saint-Louis ont été alertés d'une collision entre un bus Tata et un car Ndiaga Ndiaye à Gandon, à hauteur de la centrale électrique", a-t-il expliqué à l'APS.

"Donc, une fois sur les lieux, effectivement on a vu que c'était une collision et ça a occasionné 34 victimes reparties comme suit : 22 blessés graves et 7 blessés légers. Et malheureusement nous avons dénombré 5 corps sans vie dont une dame", a-t-il poursuivi.

Le Capitaine Camara a salué "l'engagement" de plusieurs moyens d'intervention, dont des éléments civils, qui a permis de sauver des vies.

Ces moyens déployés ont permis d'extraire des victimes coincés dans les véhicules impliqués dans cet accident.

Il a ajouté que les victimes ont été prises en charge et évacuées dans les structures sanitaires, notamment l'hôpital régional de Saint-Louis et le district sanitaire Gandon.

