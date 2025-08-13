Sénégal: Saint-Louis - 5 morts dans une collision entre un bus Tata et un car Ndiaga Ndiaye

Une collision entre un bus Tata et un car Ndiaga Ndiaye a occasionné 34 victimes dont 5 corps de sans vie, appris l'APS auprès du commandant des Sapeurs-pompiers de Saint-Louis, le Capitaine Ibrahima Camara.

"Hier lundi, vers les coups de 21h 45, les secours de la 51e compagnie de Saint-Louis ont été alertés d'une collision entre un bus Tata et un car Ndiaga Ndiaye à Gandon, à hauteur de la centrale électrique", a-t-il expliqué à l'APS.

"Donc, une fois sur les lieux, effectivement on a vu que c'était une collision et ça a occasionné 34 victimes reparties comme suit : 22 blessés graves et 7 blessés légers. Et malheureusement nous avons dénombré 5 corps sans vie dont une dame", a-t-il poursuivi.

Le Capitaine Camara a salué "l'engagement" de plusieurs moyens d'intervention, dont des éléments civils, qui a permis de sauver des vies.

Ces moyens déployés ont permis d'extraire des victimes coincés dans les véhicules impliqués dans cet accident.

Il a ajouté que les victimes ont été prises en charge et évacuées dans les structures sanitaires, notamment l'hôpital régional de Saint-Louis et le district sanitaire Gandon.