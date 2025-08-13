Sénégal: Magal de Touba - Une aubaine pour l'industrie du cuir

Dakar — Le Magal de Touba, événement religieux majeur au Sénégal, constitue une véritable occasion de faire le plein pour Touba Cuirs et Peaux, une entreprise spécialisée dans la collecte, la conservation et la commercialisation de cette matière première.

Créée en 2008, Touba cuirs et peaux s'est installée à Touba et à Dakar, en face de la SOGAS (Société de gestion des abattoirs du Sénégal), ex-SERAS. Une manière intelligente de se rapprocher de ces principaux points de collecte.

Le Magal est une période décisive pour notre activité. C'est à ce moment que le volume de peaux collectées atteint son pic annuel, selon le gérant de cette entreprise qui s'est confié à l'APS. Mamadou Faye a notamment souligné l'importance de cet événement religieux dans l'optimisation de leur chiffre d'affaires.

Issu d'une famille ayant travaillé à la SERAS, le responsable explique que cette tradition familiale a nourri leur intérêt pour le métier, facilitant une transition naturelle vers ce secteur porteur.

"Si nous avons investi dans ce secteur, c'est parce que d'abord, nos parents travaillaient à la SERAS, donc nous avons été très tôt connectés au travail des peaux", a indiqué M. Faye .

Il ne manque pas toutefois d'évoquer le flair d'amis européens qui leur ont recommandé d'explorer ce filon.

"On avait un ami portugais qui nous avait conseillé d'investir dans ce secteur qui était à l'époque plus rentable", rappelle-t-il, ajoutant que ce Portugais les avait entretenus sur les enjeux et les réseaux pour mieux comprendre et tirer profit de ce secteur.

-- Une niche d'opportunités-

Le Magal de Touba étant un événement grandiose, au cours duquel des milliers de moutons, de boeufs et autres sont immolés, Touba cuirs et peaux a décidé de s'installer dans cette ville religieuse, en en faisant un de ses principaux points de collecte.

"En l'espace d'une semaine, on peut collecter une grande quantité de peaux de bovins, les d'ovins et de caprins. Vous pouvez arriver à collecter ce que vous ne pouvez pas collecter pendant deux à trois mois", s'est réjoui Mamadou Faye.

"Beaucoup de collecteurs de peaux y travaillent, et tout le monde y trouve son compte" a-t-il fait savoir.

De sont point de vue, le système de collecte de peaux profite à toute une chaîne de valeur : des vendeurs, des collecteurs, des charretiers et des motocyclistes, pour le transport des peaux, etc., créant des emplois.

"Pour le système de collecte des peaux brutes lors du Magal, on place beaucoup d'équipes de deux à quatre personnes dans les coins et recoins des quartiers de Touba selon leurs moyens. Vous prenez une charrette ou une moto, vous faites le tour des rues et ruelles de Touba pour collecter des peaux d'animaux domestiques abattus lors du Magal", explique le gérant de TCP.

Le Magal de Touba est un évènement religieux célébrant le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba Touba.