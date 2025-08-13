Ile Maurice: Une nouvelle plateforme d'échanges dédiée aux leaders de la gouvernance et du monde des affaires

Le Mauritius Institute of Directors (MIoD) a inauguré le jeudi 7 août une toute nouvelle initiative: MIoD Expert Series, une plateforme exclusive de dialogue et de réflexion conçue pour permettre aux dirigeants de dialoguer directement avec un expert invité autour d'un thème stratégique, en s'appuyant sur des expériences concrètes et une vision incarnée du leadership.

Cette première édition, tenue en collaboration avec Mauritius Telecom, l'un des membres fondateurs du MIoD, a rassemblé une trentaine de dirigeants, administrateurs et leaders d'entreprises autour d'un thème aussi contemporain que transversal : «From Goodwill to Growth: Strategies for a Better Tomorrow». Veemal Gungadin, Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom, était l'intervenant principal de cette première édition.

Contrairement aux forums ou conférences traditionnels, la MIoD Expert Series se distingue par son format intimiste, interactif et hautement ciblé. Cette nouvelle plateforme vise à créer un espace dédié à l'exploration d'idées audacieuses, portées par des praticiens chevronnés, dans une ambiance propice aux échanges directs et à la connexion d'esprits.

Un leadership ancré dans la confiance

Sheila Ujoodha, CEO du MIoD, a déclaré : «La MIoD Expert Series a été conçue comme une parenthèse stratégique dans nos agendas surchargés. Cette nouvelle série s'aligne naturellement dans la mission du MIoD de favoriser une gouvernance d'entreprise éclairée - en créant un espace pour sortir du cadre, s'interroger sur notre manière de diriger et puiser dans les expériences de ceux qui osent repenser les modèles. Nous sommes heureux d'avoir lancé cette première édition aux côtés de Mauritius Telecom, autour d'une vision d'un leadership ancré dans la confiance et l'impact durable.»

«Goodwill-Led Growth est né de la conviction que la bienveillance, la confiance et les relations humaines doivent guider la gouvernance moderne. Le leadership éclairé ne consiste plus seulement à atteindre des objectifs, mais à inspirer durablement. Ce thème reflète notre expérience chez Mauritius Telecom, où l'humain et la technologie avancent ensemble. Je suis heureux de m'associer au MIoD pour valoriser une culture d'entreprise tournée vers l'impact positif et la création de valeur collective», partage Veemal Gungadin, auteur du livre Goodwill-Led Growth.

La MIoD Expert Series s'inscrit comme un appel à ralentir pour mieux réfléchir, à se reconnecter à l'essentiel dans un monde en perpétuelle mutation. Elle rappelle qu'au-delà des chiffres, ce sont les valeurs humaines qui créent les organisations résilientes et les transformations durables. De nouvelles éditions viendront approfondir cette démarche, avec d'autres voix et d'autres regards pour éclairer les défis du leadership contemporain et les exigences croissantes de la gouvernance moderne.