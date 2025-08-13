Ile Maurice: Suspension d'un employé, un «sujet confidentiel»

La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) a dénoncé, dans un communiqué, ce mardi 12 août, des «publications totalement erronées» dans les médias et sur les réseaux sociaux concernant la suspension d'un employé, en attente d'un comité disciplinaire. L'organisme rappelle que la procédure est confidentielle jusqu'à son aboutissement.

La présidente du conseil d'administration, Claire Le Lay, a précisé que la décision de suspension, prise le 6 août 2025 à l'unanimité des membres présents, faisait suite à un comité des ressources humaines tenu la veille, et respectait les dispositions du MTPA Act sur avis juridique.

Réagissant à un article affirmant qu'une réunion du conseil sur cette suspension aurait été annulée face à une «résistance interne», Claire Le Lay affirme que cette information est «entièrement fausse». Elle assure n'avoir jamais convoqué le conseil pour le 11 août ni inscrit un réexamen du dossier à l'ordre du jour.

La MTPA indique que le processus suit son cours et qu'aucun autre commentaire ne sera fait pour préserver la confidentialité des procédures disciplinaires.