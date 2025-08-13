Afrique du Nord: Intrants agricoles et subventions - Le WWF prépare deux notes pour une transition verte

Le bureau du WWF-Afrique du Nord prévoit d'élaborer deux notes d'orientation (policy briefs) portant sur la révision des normes d'usage des intrants chimiques en agriculture et sur la réforme du système de subventions agricoles.

Un appel a été lancé pour sélectionner un bureau d'étude chargé de la préparation de ces documents, qui proposeront des pistes d'action afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles. Les notes d'orientation viseront également à encourager le recours aux intrants biologiques et à intégrer des critères écologiques et sociaux dans l'attribution des subventions agricoles.

« Ces deux instruments sont structurants car ils influencent directement les choix technico-économiques des producteurs agricoles, la santé des écosystèmes et l'orientation des investissements publics », précise le WWF.

L'organisation souligne que la persistance des pratiques actuelles -- subventions peu différenciées, usage intensif d'intrants chimiques, absence de ciblage environnemental -- accentue la pression sur la biodiversité et compromet les engagements internationaux de la Tunisie, notamment dans le cadre de l'accord de Kunming-Montréal sur la biodiversité.

Les deux policy briefs constitueront un outil clé de sensibilisation et de plaidoyer auprès des décideurs politiques, du Parlement, des ministères concernés (Agriculture, Finances, Environnement), des bailleurs de fonds et des partenaires techniques. Ils présenteront une vision claire et réalisable des réformes à entreprendre, fondée sur les résultats des ateliers nationaux, des consultations en ligne, du cadre réglementaire national, des engagements internationaux et des bonnes pratiques issues d'expériences comparables.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet BIODEV 2030, mis en oeuvre par le WWF-Afrique du Nord dans 15 pays pilotes, dont la Tunisie. Ce programme expérimental vise à intégrer la biodiversité dans les politiques publiques à travers un dialogue multi-acteurs fondé sur la science, afin de favoriser des pratiques productives conciliant biodiversité et développement.