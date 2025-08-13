Tunisie: Le gouvernement examine les équilibres financiers du budget 2026 au service du développement national

Ce mardi 12 août 2025, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, Sarra Zaafrani Zenzri, cheffe du gouvernement, a présidé un conseil ministériel consacré à l'examen des équilibres financiers du projet de loi de finances pour l'année 2026.

Au début des travaux, la cheffe du gouvernement a souligné que ce projet de loi de finances constitue un instrument souverain reflétant la volonté populaire. Il traduit financièrement les priorités sociales et économiques de l'État ainsi que les objectifs du plan de développement 2026-2030, qui s'appuie sur une démarche ascendante allant du niveau local, régional puis national, conformément à la vision du Président de la République, Monsieur Kaïs Saïed.

Zaafrani Zenzri a en outre rappelé que ce projet incarne la politique de l'État et ses choix stratégiques, qui visent à concilier justice sociale et croissance économique.

Le conseil ministériel a passé en revue les principaux axes des équilibres financiers du projet de loi de finances 2026, parmi lesquels :

Le renforcement des fondements de l'État social, notamment par la création d'emplois et la réduction du chômage grâce à :

Un programme de recrutements dans la fonction publique prévu pour 2026.

La poursuite de la régularisation des travailleurs saisonniers.

La lutte contre l'emploi précaire et les pratiques abusives de sous-traitance.

Des réformes législatives soutenant un travail décent et assurant une protection sociale effective.

Le soutien aux catégories vulnérables et aux familles à faibles revenus, avec un accent sur leur intégration économique et l'amélioration de leurs conditions de vie.

L'amélioration de la qualité et de la proximité des services publics, en particulier dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des transports.

La promotion d'un investissement public équilibré, en cohérence avec le plan de développement 2026-2030, avec diversification des sources de financement.

Le soutien à l'investissement dans les énergies renouvelables.

L'intégration de l'économie informelle dans le tissu économique national.

L'appui au développement équitable fondé sur les contributions des conseils locaux, régionaux et provinciaux dans l'élaboration du plan de développement.

En clôture, la cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité de garantir la pérennité des équilibres financiers, qui doivent répondre aux attentes de toutes les catégories sociales tout en assurant l'équilibre entre le rôle social de l'État et le soutien à la croissance économique, dans le cadre d'une vision globale visant à instaurer un développement équitable et une justice sociale durable.