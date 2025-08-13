Tunisie: Retraite anticipée - Un départ dès 50 ans pour les femmes du privé, sans condition d'enfants ?

Lors de son intervention ce mardi 12 août 2025 sur les ondes de la radio nationale, la députée Zeinab Jiballah a présenté les grandes lignes d'un projet de loi visant à réviser les règles relatives à la retraite anticipée des femmes travaillant dans le secteur privé.

Ce texte prévoit notamment de réduire l'âge minimum de départ à la retraite anticipée de 55 à 50 ans. Par ailleurs, la députée a indiqué que la condition jusqu'ici obligatoire d'avoir élevé au moins trois enfants serait supprimée, rendant ainsi le dispositif accessible à toutes les femmes salariées, quel que soit le nombre de leurs enfants.

Zeinab Jiballah a tenu à rassurer quant à l'impact financier de cette mesure sur la Caisse nationale de la sécurité sociale, affirmant que le projet de loi « ne portera pas atteinte au budget du système de retraite ». Elle a précisé que pour bénéficier de ce droit, les femmes devront justifier d'au moins 80 trimestres de cotisations, soit 20 années d'activité.

Selon la députée, les contributions des affiliées au régime de sécurité sociale ne diminueront pas, car les entreprises procéderont à des recrutements pour remplacer les femmes partant à la retraite anticipée.

Ce projet de loi a été déposé par plusieurs membres du Parlement le lundi 21 juillet 2025. Il vise à offrir plus de flexibilité aux femmes du secteur privé en matière de retraite anticipée, sans distinction du nombre d'enfants élevés.

Cette réforme s'inscrit dans un contexte de réflexion nationale sur l'équilibre entre insertion professionnelle des femmes, protection sociale et adaptation des règles de la retraite aux évolutions sociales.