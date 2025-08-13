Tunisie: Tozeur - Une initiative citoyenne pour réhabiliter le patrimoine ferroviaire

Alors que la ligne ferroviaire n°13 s'apprête à reprendre du service après des années d'arrêt, la société civile du gouvernorat de Tozeur s'est mobilisée pour rendre aux gares d'El-Mahassen, Deguech et Tozeur leur éclat d'antan. Entre restauration patrimoniale et impatience collective, les rails s'apprêtent à vibrer de nouveau.

Dans une démarche qui reflète un profond attachement au patrimoine local et un véritable esprit de citoyenneté, des membres de la société civile et des habitants de la localité d'El-Mahassen, relevant de la délégation de Deguech (gouvernorat de Tozeur), ont lancé une initiative communautaire visant à réhabiliter l'ancienne gare ferroviaire de la région.

Cette mobilisation intervient dans le cadre des préparatifs liés à la réactivation prochaine de la ligne ferroviaire n°13 reliant la ville de Métlaoui (gouvernorat de Gafsa) à celles de Deguech et Tozeur. Une ligne emblématique dont l'histoire remonte à plus de cent ans, et qui, autrefois, assurait une liaison vitale entre ces régions du sud-ouest tunisien et les autres villes du pays.

Fermée depuis plus de sept ans, la gare de Tozeur, tout comme celle de Deguech, a fait l'objet d'une vaste campagne de nettoyage et de remise en état, menée avec enthousiasme par les citoyens et les associations locales. À El-Mahassen, les volontaires se sont attelés à restaurer les lieux, à désherber les alentours et à raviver la mémoire d'un site historique cher au coeur des habitants.

L'initiative vise à faire de la gare d'El-Mahassen une halte essentielle pour les futurs trains en direction de Tozeur ou de Métlaoui, tout en mettant en valeur son importance patrimoniale et logistique. Le retour du train-- prévu pour mercredi prochain-- symbolise bien plus qu'un simple moyen de transport : il représente l'espoir d'un nouvel élan économique, social et culturel pour toute la région.

À travers cette action, les habitants expriment leur volonté de renouer avec une époque où le chemin de fer constituait l'épine dorsale de la mobilité dans le sud-ouest tunisien. Ce projet collectif incarne une aspiration à reconstruire les ponts du passé pour mieux dessiner les contours d'un avenir prometteur.

Un membre de la société civile, impliqué dans l'organisation de cette action, résume parfaitement l'esprit de cette initiative : «Cette campagne de propreté, nous l'avons voulue comme une lettre à expédier aux responsables pour accélérer le rétablissement de la liaison ferroviaire. Pour cette campagne, tous les habitants ont été mobilisés, et chacun a contribué à sa manière».

Au-delà du simple nettoyage, c'est une mémoire collective qui se ravive.

Il y a plus d'un siècle, le train desservait déjà ces régions, reliant Tozeur et Deguech aux grandes villes du pays. Le retour annoncé du train est donc perçu comme une renaissance attendue depuis longtemps, une réponse à un besoin vital de mobilité, mais aussi comme une reconnaissance de l'histoire ferroviaire du sud-ouest tunisien.

En restaurant la gare d'El-Mahassen pour qu'elle redevienne une halte stratégique, les citoyens expriment leur attachement à un patrimoine oublié, mais aussi leur foi dans un avenir meilleur pour leur région.

Cette initiative citoyenne sonne comme un appel à l'action, une démonstration concrète que le changement peut aussi venir de la base.