Tunisie: Le Mufti du pays appelle à une intelligence artificielle en harmonie avec la religion et l'éthique

12 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le Mufti de la République tunisienne, Cheikh Hichem Ben Mahmoud, a souligné l'importance cruciale de former un mufti éclairé à l'ère de l'intelligence artificielle, lors de son allocution au 10e Congrès international de la fatwa, tenu sous le thème « La formation du mufti éclairé à l'ère de l'intelligence artificielle ».

Dans un contexte où les innovations technologiques se multiplient dans tous les domaines du savoir, Cheikh Hichem Ben Mahmoud a insisté sur la nécessité que les technologies de l'intelligence artificielle s'alignent sur les finalités de la religion et de la charia islamique, dont les principes ont été établis par le Prophète Mohammed (paix et bénédictions sur lui).

Il a précisé que si l'intelligence humaine se caractérise par la rapidité de compréhension, l'intelligence artificielle, fondée sur cette compréhension humaine, doit aller plus loin en développant des capacités plus profondes et influentes. Il a également appelé à l'élaboration d'une charte éthique encadrant l'usage de l'intelligence artificielle afin d'empêcher toute utilisation susceptible de nuire à l'humanité.

Le Mufti a par ailleurs salué la tenue de ce congrès et son thème, rappelant que le 9e congrès, consacré à la fatwa et à la construction morale, avait eu lieu dans un contexte de défis éthiques majeurs pour la communauté musulmane. Le 10e congrès, quant à lui, se tient à une époque où l'intelligence artificielle transforme profondément la société, exigeant un effort d'adaptation et d'harmonisation.

En clôture, Cheikh Hichem Ben Mahmoud a adressé un message de soutien au peuple de Gaza, victime d'un siège dévastateur sans précédent, appelant à la solidarité de l'ensemble de la communauté islamique pour lever ce blocus, libérer la Palestine et permettre le retour des terres sacrées sous la bannière du Prophète, notamment à la mosquée Al-Aqsa.

