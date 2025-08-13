Tchad: Sitak Yombatina, vice-président des Transformateurs quitte le parti

Le vice-président des Transformateurs a annoncé ce mardi soir 12 août son départ de ce parti d'opposition. Sitak Yombatina explique vouloir se consacrer à ses activités de recherche, d'enseignement et de consultance. « Je continuerai à défendre les droits humains et libertés fondamentales » écrit sur Facebook, le désormais ancien vice-président des Transformateurs.

« Après 6 ans de lutte et de combat autour des principes et valeurs que sont : l'égalité, la justice, la dignité et la vérité, j'ai décidé, ce jour 12 août 2025, en toute conscience, lucidité, liberté, indépendance et après analyse froide du travail abattu, de démissionner aussi bien de mes fonctions de vice-président des Transformateurs que du Parti aux fins de me consacrer totalement à mes activités initiales de recherche, d'enseignement et de consultance. Je continuerai à défendre partout où besoin sera les principes cardinaux et valeurs éternelles mentionnés ci-haut. Je continuerai à défendre les droits humains et libertés fondamentales. Dieu bénisse celles et ceux qui m'ont soutenu pendant ses longs moments de joie et de pleurs. Shalom !!!! », peut-on lire dans le post Facebook de Sitak Yombatina.

Cette décision intervient dans la foulée de la lourde condamnation du leader du parti Succès Masra à 20 ans de prison.

Egalement sur Facebook, le parti Les Transformateurs dit « prendre acte » de cette démission et le « remercie pour sa précieuse contribution à la lutte ».