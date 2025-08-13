Mali: L'ancien ministre des Affaires étrangères Tiébilé Dramé est décédé

C'est la disparition d'une figure importante de la classe politique malienne. L'ancien ministre malien des Affaires Etrangères Tiébilé Dramé est décédé ce mardi 12 août à Paris des suites de maladie. Leader du Parti pour la renaissance nationale (Parena), dans un pays où les partis politiques ont été dissous par la junte, Tiébilé Dramé a été de tous les combats pour l'instauration de la démocratie dans son pays.

De loin, on le reconnaît à sa grande taille. En costume strict ou en emmitouflé dans un boubou traditionnel, Tiébilé Dramé a de la prestance, mais aussi du bagout. Polyglotte, il a très tôt été engagé politiquement dans les 1970 et 1980 contre le régime du général Moussa Traoré, sous le régime du parti unique. Au moins à deux reprises, il a fait de la prison pour les idées démocratiques qu'il défendait. Il a même été torturé.

En 1980, il fut déporté dans la localité de Boureissa, dans le nord du Mali. L'homme a également connu l'exil. Il a travaillé à Amnesty International où il a contribué à dénoncer la violation des Droits de l'homme sur le continent. Tiébilé Dramé a également travaillé pour les Nations unies, notamment en Haïti.

Sur le plan national, c'est un important personnage du monde politique. Il fut notamment le numéro un du Parti pour la renaissance nationale (Parena) avant la dissolution des partis par la junte.

Tiébilé Dramé, mort à 70 ans, a occupé plusieurs postes ministériels, celui par exemple des Affaires étrangères. Très attaché à son pays, Tiébilé Dramé, était également un panafricaniste.

Malade ces derniers temps, il s'exprimait très peu sur la vie politique locale. Mais aucun doute, « Tiébilé », comme on l'appelait, ne voyait pas un bon oeil la politique de la junte au pouvoir.