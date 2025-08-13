Afrique de l'Ouest: Le Tchad se rapproche des Etats de l'AES

Le Tchad est un allié clé des pays de l'Alliance des Etats du Sahel. La récente visite du président Mahamat Idriss Déby à Niamey a visé à tisser de nouveaux liens.

Avec le Niger, d'abord, le Tchad partage une longue frontière terrestre de plus de 1.175 km. Ces deux pays ont de surcroît en commun le lac Tchad. Autre point commun entre le Tchad et les trois pays de l'AES : N'Djamena a aussi mis fin à sa coopération militaire avec la France.

Le politologue nigérien Ahmadou Boubakar Hassane rappelle aussi que l'armée tchadienne a récemment collaboré avec celle du Mali :

"Lorsque le Mali a été occupé en 2013, le contingent malien a été conduit par le général Mahmat Déby à l'époque. Le Mali et le Tchad a eu à coopérer. Récemment encore le Tchad a envoyé des soldats à frontière avec le Niger pour pouvoir appuyer les forces armées de ces trois pays",a-t-il mentionné.

La souveraineté, un intérêt commun

Le président du Tchad le Maréchal Mahmat Idris Itno Déby a souvent en partie soutenu l'idée de souveraineté défendue par les trois Etats du de l'AES. Et de l'avis de Soumaïne Adoum, le Tchad a également intérêt dans cette prise de position. L'activiste des droits humains estime que le Tchad et les trois pays de l'AES font face à ce même problème en tant qu'anciennes colonies françaises.

"Dans la configuration géopolitique actuelle, le monde unipolaire domine. Le Tchad a a intérêt alors à s'associer avec d'autres pays du Sahel notamment qui mettent un accent particulier sur la souveraineté. Il est difficile que les pays de l'AES atteigne leur objectif en avançant chacun seul", a-t-il fait remarquer.

"Les industries minières des trois pays de l'AES ont été nationalisées. Un seul Etat aurait eu des difficultés à réaliser cela seul", ajoute Soumaïne Adoum.