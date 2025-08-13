Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 août 2025

revue de presse

Cap-Vert : Au moins 8 morts suite à des inondations et mouvements de terrain

Au Cap-Vert, des inondations et des mouvements de terrain provoqués par des pluies torrentielles le 11 août 2025 ont fait au moins 8 morts et de nombreux disparus, ainsi que d’importants dégâts matériels sur l’île de Sao Vicente, selon la protection civile. Le gouvernement a décrété l’état de catastrophe naturelle et deux jours de deuil national. ( Source : Presse Afrik TV )

Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Maïga en garde à vue

L’ancien Premier malien Choguel Kokalla Maiga, entendu mardi dans le cadre d’une affaire de malversations financières présumées, a été placé garde à vue à la fin de son audition, a-t-on appris de son avocat Me Cheick Oumar Konaré.

”Après avoir été auditionné, la première fois, vendredi 1er août 2025, par la brigade du Pôle national économique et financier, l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a été convoqué ce mardi 12 août 2025 devant la même brigade, en vue, selon les enquêteurs, de confrontations avec certains de ses anciens collaborateurs”, écrit Me Konaré dans un communiqué. ( Source : APS )

Ghana : Enquête sur une vidéo TikTok menaçant le président Mahama

La police ghanéenne a interpellé deux suspects après la diffusion d’images contenant des menaces contre le chef de l’État et son épouse. La police ghanéenne a ouvert une enquête sur une vidéo TikTok devenue virale, dans laquelle un individu profère des menaces contre la vie du président de la République, John Dramani Mahama, et de la Première Dame.

Selon les autorités, deux personnes Prince Ofori et Yayra Abiwu ont été placées en garde à vue afin d’assister les enquêteurs. La police poursuit ses recherches pour identifier d’autres individus susceptibles d’être impliqués dans la diffusion ou la réalisation de la vidéo. ( Source : Farafinanews )

L’intelligence artificielle en Afrique, entre avancées et difficultés

Le Nigeria accueille les 13 et 14 août 2025 la Conférence sur l'économie numérique et l'inclusion (AFDEIC). Un grand rendez-vous qui réunit décideurs politiques, chefs d’entreprises, universitaires et autres partenaires, pour débattre de l’avenir de l’économie numérique africaine et du rôle-clé que l’intelligence artificielle (IA) pourrait y jouer.

Le thème de cette édition est « L’IA et l’économie numérique africaine : ne laisser personne de côté ». Entre startups innovantes et stratégie régionale, aussi bien le public que le privé se lancent dans la course à l'IA sur le continent. (Source : RFI)

L’exposition égyptienne du Musée de Shanghai bat un record mondial

Le Musée de Shanghai a relevé un défi inédit : rester ouvert 168 heures d’affilée, du lundi au dimanche, pour permettre au public de profiter jusqu’au bout de la dernière semaine de sa grande exposition consacrée à l’Égypte ancienne.

Organisée conjointement avec le Conseil suprême des antiquités égyptiennes, cette présentation rassemble 787 précieuses reliques, dont plus de 95 % sont montrées pour la première fois en Asie.

Parmi elles, de nombreux artefacts majeurs proviennent du site du Bubasteion, à Saqqara, dédié à la déesse des chats Bastet. (Source : Africanews)

Gabon : Kelly Ondo Obiang et ses compagnons amnistiés et réintégrés dans l’armée

Une décision historique a été annoncée ce mardi lors du conseil des ministres présidé par le gouvernement de transition dirigé par Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Lieutenant Kelly Ondo Obiang, ainsi que ses compagnons, Estimé Manongo Bidima et Dimitri Nze Minkom, ont bénéficié d’une amnistie et seront réhabilités au sein de l’armée gabonaise.

Cette mesure d’ores et déjà saluée par une large frange de la population, constitue un geste fort dans la 5eme République. ( Source : GabonmédiaTime )

Libye : Découverte d’un obus de RPG à Tripoli

Un obus de RPG a été découvert dans une décharge du quartier d’Al-Sayeh, au sud de Tripoli, le 11 août, illustrant la persistance de menaces liées aux restes explosifs de guerre dans la capitale libyenne.

La présence de munitions non explosées dans les zones urbaines libyennes n’est pas nouvelle. Le Département des enquêtes a reçu un signalement en début de journée, déclenchant l’intervention rapide d’une équipe spécialisée du Bureau d’inspection de sécurité et de déminage. Après inspection des lieux, l’obus a été sécurisé puis transféré vers des unités compétentes pour destruction, conformément aux protocoles techniques en vigueur. (Source : Apanews)

Des spécialistes togolais et étrangers mobilisés pour soigner les enfants

Du 24 au 29 août, le Centre Hospitalier Préfectoral de Vogan (région Maritime) accueillera une mission médicale dédiée aux enfants souffrant de pathologies graves et dont les familles n’ont pas les moyens de financer les soins.

Menée par une équipe de praticiens togolais et étrangers, cette initiative est portée par la Chaîne de l’Espoir, en collaboration avec le service de chirurgie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio.

Les interventions concerneront plusieurs affections, parmi lesquelles : bec de lièvre, ectopies testiculaires, hernies, hydrocèles vaginale (Source : TogoNews)

Entrée en fonction de Madagascar en tant que président du conseil des ministres de la SADC

Le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se réunit du 12 au 14 août 2025 à Antananarivo en République de Madagascar. À l'ordre du jour de ses assises figurent l'examen des principaux programmes et principales politiques et interventions destinés à accélérer l'intégration régionale, la consolidation de la paix et la sécurité et la promotion du développement économique inclusif. ( Source : SADC )

Afrobasket 2025 : Le Sénégal s'offre une première victoire

La 31ème édition du championnat d’Afrique masculin de basketball (AfroBasket 2025), a débuté ce mardi 12 août. Pour son démarrage, le Sénégal s’est offert une première victoire face à l’Ouganda (88 – 53), au Pavilhao Multiusos de Luanda, dans la capitale angolaise.

Luanda, la capitale de l’Angola, a commencé à vibrer, ce mardi 12 août 2025 au rythme de la 31ème édition du championnat d’Afrique masculin de basketball (AfroBasket 2025). Pour lancer les hostilités du championnat organisé par FIBA Afrique, le Sénégal et l’Ouganda se sont affrontés au parquet du Pavilhao Multiusos de la ville. ( Source : allAfrica )