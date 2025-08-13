Tunisie: « Marwa Manai », metteuse en scène à la Presse - « Au coeur de la création... Le questionnement »

Dans le cadre d'un festival aussi réputé que celui d'Avignon, la metteuse en scène, Marwa Manai, participe à un projet prestigieux, titré « Transmission impossible », conçu par l'équipe de la 79e édition du festival et par la chorégraphe Mathilde Monnier. Il s'agit d'une « Villa créative », une villa d'incubation, avec restitution de projets, présentés ensuite publiquement.

Une sorte de résidence artistique et immersive qui permet de vivre le festival comme un laboratoire d'expérimentation. Marwa Manai, également autrice et comédienne, nous livre son expérience...

L'été 2025 est le vôtre. Vous accumulez les expériences, dont « Transmission impossible », accomplie dans le cadre du festival d'Avignon. Pouvez-vous nous faire un retour sur cette expérience ?

Le projet « Transmission impossible » a été marqué par la participation de 32 artistes, issus du monde entier. Nous sommes issus de différents contextes, feed-back et formations diverses, avec de nombreuses pratiques et plusieurs disciplines : la chorégraphie, le théâtre, le stand up... Le programme était un peu chargé et intense.

On a vu des pièces de théâtre et avons été accompagnés par des créateurs de renom. On devait aussi présenter une sortie de résidence : une performance, comme un petit projet réalisé en trois jours. C'était agréable, certes, intense, mais surtout complexe par rapport au contexte politique actuel.

La thématique de la langue arabe, en 2025, oui, certes, mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Le choix artistique aussi de certaines pièces programmées, notamment celle de Marlène Monteiro Freitas, artiste « vedette ou complice » de l'édition, et sa pièce « NÔT », qui revisite le chef-d'oeuvre des « 1001 nuits ».

A quel point c'était un bon choix de l'avoir mis en scène ? A quel point elle fait écho à la région arabe, son histoire, son actualité dure ? Être apolitique dans le monde actuel, est-ce possible ? Qu'est-ce que cela signifie ? J'étais la seule Tunisienne, avec des Maghrébins, et autres... Cette année, il y a eu plus d'inclusion et de nationalités.

La restitution du résultat final s'est-elle faite en présentant un seul et unique projet commun ou sous un autre format ?

Nous avons été 32, divisés sur 4 groupes avec un mentor sur chaque groupe. Chacun essayait d'animer le programme, proposer des idées, rapprocher les artistes, modérait...

Chaque groupe a fait son propre projet avec quelques collaborations effectuées, entre deux groupes. J'ai pu présenter ma propre idée et vision. Personnellement, j'ai été très préoccupée par la question des choix politiques du festival. J'ai fini par présenter mon propre travail, ma restitution finale.

Une lecture-performance personnelle que j'ai écrite et qui fait un peu la chronique d'Avignon tout en valorisant la simultanéité temporelle : on s'amuse et on fait la fête à Avignon, en même temps qu'un génocide à Gaza est toujours en cours. J'ai questionné des faits, une chronologie, deux temporalités différentes, tout en prenant le temps d'étaler cette réflexion. Beaucoup d'artistes voulaient s'exprimer dans l'urgence, d'autres étaient dans l'aspect technique et logistique. Plusieurs ont fait des présentations de groupes et des performances.

Comment votre lecture-performance a-t-elle été reçue ?

Le texte est parsemé d'extraits de phrases qu'on a beaucoup entendus depuis le génocide à Gaza. Des phrases qui revenaient en espagnol, en français et en plusieurs langues. L'accueil était donc positif. Le texte était en anglais, principalement avec des parties lues en d'autres langues.

La lecture s'adressait à un public non francophone, encore plus large et plus intéressé par cette question. Le texte ne caresse pourtant pas dans le sens du poil. L'audience était réceptive. J'ai eu comme mentor Bouchra Ouizguen. « Transmission impossible » est un projet qui se cherche encore et qui reste ambitieux. D'un point de vue pédagogique, certains points restent à revoir et à réfléchir. Pareil pour les méthodologies à adopter. Les mentors devraient encore revoir et réviser le projet.

D'une manière plus générale, comment avez-vous vécu cette édition ?

C'est ma 3e fois à Avignon. Je réalise et souligne à quel point ce festival a les moyens de tout faire, à quel point il peut être luxueux, truffé de privilèges. D'où mes questionnements : à qui il s'adresse ? Les artistes du Sud peuvent-il s'identifier ou se reconnaître dans toute cette effervescence ? A quel point c'est représentatif d'un autre monde, en particulier du Sud ?

Comment les organisateurs ont établi la programmation orientée vers l'arabité cette année ? Sur quels critères ont-ils retenu ces spectacles ? Autant de questions dans un milieu qui reste, en grande partie, eurocentré.