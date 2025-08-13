Tunisie: Retour sur terre du CSS - Mohamed Kouki : « Besoin de temps pour créer l'émulation »

Avant le coup d'envoi du championnat et après ses déclarations excessivement optimistes, Kouki est retourné à un profil bas après le revers contre l'ESZ.

Il n'y a pas plus cruelle déception pour le public d'un club qui n'a pas lésiné sur les moyens pour faire une bonne entame de saison qu'une défaite lors du match d'ouverture et de plus à la maison. Piégé par l'ESZ qui l'a battu par 2 buts à 1, le CSS a trébuché au moment où tout indiquait qu'il n'allait pas rater cette première sortie devant ses supporteurs qui sont venus en grand nombre pour le pousser à la victoire.

À l'entraîneur Mohamed Kouki en premier lieu pour qui il n'a pas été facile d'accuser le coup. Il s'est réfugié d'abord derrière les deux erreurs individuelles qui ont été payées cash et ont coûté les deux buts de la défaite pour échapper aux critiques d'avoir très mal ficelé son approche tactique d'un match piège face à un adversaire dont la première qualité est de savoir voyager et aligner les exploits en terre adverse.

«Les erreurs fatidiques de gardien qui anticipe mal une action de jeu anodine et celle d'une charnière centrale de la défense qui offre une opportunité inespérée de but à l'adversaire, ça arrive dans un match», a- t- il affirmé. Par cette pirouette, le coach cherche à tempérer l'impact de l'échec et défendre des joueurs qui sont passés à côté du premier rendez- vous de la saison.

Ce faisant, Kouki évoque aussi, comme circonstances atténuantes, «l'arrivée tardive des nouvelles recrues, un effectif pas encore au complet et la nécessité d'un temps minimum pour faire émerger un groupe homogène, solidaire et complémentaire sur le terrain tout en créant l'émulation», invitant les fans des «Noir et Blanc» dont il comprend la frustration « à plus de patience pour mieux récolter les fruits du travail de reconstruction d'un collectif plus solide sur tous les plans « et leur promettant « un CSS sur le podium en fin de saison».

Si la pilule pour ce premier match raté peut être difficilement avalée, Mohamed Kouki n'a par contre pas assez de temps pour faire aussi son propre mea- culpa et rectifier ses choix qui ont été à l'origine de cette désillusion.

La composition du onze rentrant, les erreurs de casting, le schéma de départ en 3 - 4 - 3 n'ont pas arrangé les choses et ont fait que les défaillances individuelles et collectives ont touché les trois compartiments. La formule de la défense à trois est à revoir. Chawki Ben Khedher en a été le maillon faible.

Rayan Derbali (central droit) et Hicham Baccar (central gauche) n'ont pas été brillants dans un rôle qui apparemment ne leur sied pas. Mohamed Ali Mhadhebi est plus un latéral droit qui se distingue en jouant plus replié qu'un excentré qui excelle sur les montées.

Ali Mâaloul a besoin d'un attaquant station et relais sur le côté gauche pour créer surnombre et danger dans le compartiment offensif.

Travis Mutyaba, la révélation

Au milieu de terrain, la répartition des tâches est aussi à revoir. Un joueur comme Travis Mutyaba a montré qu'il est dans un meilleur registre comme milieu offensif créateur que comme joueur de couloir trop écarté sur la ligne. Et qu'il peut être une solution quand il y a un problème de finition.

Il a inscrit un très beau but égalisateur mais ses coéquipiers n'ont pas saisi cette perche pour prendre à bras-le-corps le match et inverser la tendance malgré un Youssef Becha qui s'est éteint en seconde mi - temps après avoir été très remuant en première période. Firas Sekkouhi et Mohamed Trabelsi ont eu des hauts et des bas et l'entrée d' Iyad Belwafi n'a pas résolu la pauvreté du travail d'approche et de construction.

En pointe, Omar Ben Ali a confirmé que, sans une deuxième pointe de valeur avec qui il peut faire tandem, il ne peut être le sauveur dans un match oû les occasions de but sont très rares. Quatre joueurs pourront changer la donne avec un dispositif en 4 - 3 - 3.

Retour de Dahmen dans les buts, Kévin Mondeka comme arrière central à la place de Ben Khedher, Ammar Tayfour comme demi défensif axial et Willy Onana comme ailier gauche pour travailler avec Ali Mâaloul. Un attaquant buteur de métier est aussi indispensable dans les prochains jours pour résoudre le problème d'efficacité devant les buts.