Tunisie: La CAF valide trois stades tunisiens pour les compétitions africaines 2025-2026

12 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le mardi 12 août 2025, la Confédération Africaine de Football (CAF) a publié la liste officielle des stades retenus pour accueillir les rencontres des tours préliminaires des compétitions africaines, à savoir la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, pour la saison sportive 2025-2026.

Après plusieurs jours de consultations au sein de la commission des compétitions et des licences des clubs, la CAF a accordé à la Tunisie la licence pour trois infrastructures afin d'organiser les matchs des phases préliminaires : le stade Hammadi Agrebi de Radès, le stade Olympique de Sousse et le stade Taïeb Mhiri de Sfax. Cette décision marque un élargissement significatif, après plusieurs années durant lesquelles seul le stade de Radès était homologué.

En ce qui concerne la phase de groupes, seul le stade Hammadi Agrebi de Radès a été validé par la CAF, étant actuellement le seul à disposer d'un éclairage conforme aux normes internationales exigées.

Par ailleurs, selon des sources citées par Diwan Fm, les commissions de la CAF envisagent une visite au stade Taïeb Mhiri, récemment équipé d'un nouvel système d'éclairage. Si le stade obtient la certification de conformité africaine, il pourra accueillir les rencontres jusqu'au stade des quarts de finale.

Toutefois, même en cas d'homologation, le stade Taïeb Mhiri ne sera pas en mesure d'accueillir les demi-finales et la finale, ces phases devant obligatoirement se tenir dans des stades d'une capacité minimale de 30 000 places, conformément aux règlements de la CAF.

Il est à noter que le stade Mustapha Ben Jannet de Monastir n'a pas obtenu la licence nécessaire pour accueillir des matches africains. Par conséquent, le club de la capitale du Sahel devra disputer ses rencontres de Ligue des champions dans l'un des trois stades tunisiens homologués.

Cette décision de la CAF souligne l'importance accordée au développement des infrastructures sportives en Tunisie et ouvre la voie à une plus grande diversité dans le choix des stades pour les compétitions africaines.

