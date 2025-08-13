Afrique du Nord: WWF-Afrique du Nord - Démarches pour aider à la révision des normes d'usage des intrants chimiques en agriculture en Tunisie

12 Août 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le bureau du WWF-Afrique du nord envisage d'élaborer deux notes d'orientation (policy briefs) relatifs à la révision des normes d'usage des intrants chimiques en agriculture et à la réforme du système de subventions agricoles.

Un appel est lancé, à cet effet, pour sélectionner un bureau d'étude qui se chargera de l'élaboration de ces notes d'orientation qui proposeront des éléments de réflexion ou d'action, dont l'ultime objectif est d'assurer une utilisation durable des ressources naturelles.

Il s'agit aussi de pomouvoir des intrants biologiques et d'intégrer des critères écologiques et sociaux dans le système d'octroi de subventions agricoles.

"Ces deux instruments sont considérés comme structurants car ils façonnent les choix technico-économiques des producteurs agricoles, influencent la santé des écosystèmes, et déterminent l'orientation des investissements publics".

Selon le WWF, la persistance des pratiques actuelles , subventions peu différenciées, usage extensif d'intrants chimiques, absence de ciblage environnemental, renforce les pressions sur la biodiversité et compromet les engagements internationaux de la Tunisie, notamment dans le cadre de l'accord de Kunming-Montréal sur la biodiversité.

Face à l'urgence de transition, les Policy Briefs constituent un levier décisif de sensibilisation et de plaidoyer, en particulier auprès des décideurs politiques, du Parlement, des ministères sectoriels (Agriculture, Finances, Environnement), des bailleurs de fonds et des partenaires technique.

Ces documents devraient présenter une vision claire, argumentée et réalisable des réformes à engager, en s'appuyant sur les résultats des travaux collectifs des ateliers nationaux, les résultats des consultations en ligne, les cadres réglementaires nationaux, les engagements internationaux, et les bonnes pratiques issues d'expériences comparables.

Dans le cadre de son engagement pour la biodiversité, le WWF-Afrique du nord a mise en oeuvre le projet "BIODEV 2030", qui est une approche expérimentale de mainstreaming de la biodiversité engagée dans 15 pays pilotes aux contextes socioéconomiques, environnementaux et géographiques multiples, dont la Tunisie.

A travers un processus axé autour du dialogue multi-acteur basé sur la science, le projet vise à contribuer à la mise en oeuvre de l'accord de Kunming-Montréal dans ces pays en favorisant l'adoption de pratiques productives conciliant biodiversité et développement.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.