Afrique du Nord: WWF-Afrique du Nord - Démarches pour aider à la révision des normes d'usage des intrants chimiques en agriculture en Tunisie

Tunis — Le bureau du WWF-Afrique du nord envisage d'élaborer deux notes d'orientation (policy briefs) relatifs à la révision des normes d'usage des intrants chimiques en agriculture et à la réforme du système de subventions agricoles.

Un appel est lancé, à cet effet, pour sélectionner un bureau d'étude qui se chargera de l'élaboration de ces notes d'orientation qui proposeront des éléments de réflexion ou d'action, dont l'ultime objectif est d'assurer une utilisation durable des ressources naturelles.

Il s'agit aussi de pomouvoir des intrants biologiques et d'intégrer des critères écologiques et sociaux dans le système d'octroi de subventions agricoles.

"Ces deux instruments sont considérés comme structurants car ils façonnent les choix technico-économiques des producteurs agricoles, influencent la santé des écosystèmes, et déterminent l'orientation des investissements publics".

Selon le WWF, la persistance des pratiques actuelles , subventions peu différenciées, usage extensif d'intrants chimiques, absence de ciblage environnemental, renforce les pressions sur la biodiversité et compromet les engagements internationaux de la Tunisie, notamment dans le cadre de l'accord de Kunming-Montréal sur la biodiversité.

Face à l'urgence de transition, les Policy Briefs constituent un levier décisif de sensibilisation et de plaidoyer, en particulier auprès des décideurs politiques, du Parlement, des ministères sectoriels (Agriculture, Finances, Environnement), des bailleurs de fonds et des partenaires technique.

Ces documents devraient présenter une vision claire, argumentée et réalisable des réformes à engager, en s'appuyant sur les résultats des travaux collectifs des ateliers nationaux, les résultats des consultations en ligne, les cadres réglementaires nationaux, les engagements internationaux, et les bonnes pratiques issues d'expériences comparables.

Dans le cadre de son engagement pour la biodiversité, le WWF-Afrique du nord a mise en oeuvre le projet "BIODEV 2030", qui est une approche expérimentale de mainstreaming de la biodiversité engagée dans 15 pays pilotes aux contextes socioéconomiques, environnementaux et géographiques multiples, dont la Tunisie.

A travers un processus axé autour du dialogue multi-acteur basé sur la science, le projet vise à contribuer à la mise en oeuvre de l'accord de Kunming-Montréal dans ces pays en favorisant l'adoption de pratiques productives conciliant biodiversité et développement.