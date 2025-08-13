Après une première convocation, l'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga est en garde à vue depuis ce mardi 12 août 2025 au pôle économique et financier de Bamako.

Convoqué cette fois-ci pour une confrontation avec d'anciens collaborateurs, Choguel Maïga a « poireauté » sans interlocuteurs pendant cinq heures au pôle économique et financier de Bamako. Ensuite, selon son avocat, il lui a été notifié son placement en garde à vue. Un bureau a été aménagé pour lui permettre de passer la nuit de mardi à mercredi.

Il fait objet de poursuites judiciaires pour « faux usage de faux et atteinte aux biens publics ». Peu avant son arrestation, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il s'était défendu de tout détournement et a martelé qu'il était blanc comme neige. Limogé en novembre 2025 par les militaires dont il était l'allié civil le plus important, il a redoublé de vigueur dans la critique contre la junte. Pêle-mêle, il avait affirmé que la rupture était consommée entre son regroupement politique et les militaires, avant de dénoncer des arrestations et détentions extrajudiciaires de ses proches.

La garde à vue peut durer 48 heures. Prochaine étape, il pourrait être présenté devant le procureur général de la Cour Suprême qui peut décider de le mettre sous mandat de dépôt ou de refermer le dossier.