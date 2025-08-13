Algérie: UA - Haddadi plaide pour le renforcement du rôle de la jeunesse africaine

ADDIS ABEBA — La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Mme Selma Malika Haddadi, a appelé, mardi, au renforcement des actions de volontariat menées par la jeunesse africaine, rappelant que l'UA reconnaît pleinement le pouvoir transformateur du volontariat "en matière d'autonomisation des jeunes".

"L'Union africaine reconnaît pleinement le pouvoir transformateur du volontariat en matière d'autonomisation des jeunes, d'ouverture à une participation significative et de promotion du développement.

Ce principe est également inscrit dans notre Charte de la jeunesse, qui appelle les Etats membres africains à institutionnaliser le volontariat et à élaborer des politiques et des programmes de jeunesse solides à tous les niveaux", a indiqué Mme Haddadi lors de la cérémonie du lancement du rapport de l'UA sur l'état du volontariat en Afrique. Un évènement qui coïncide avec la Journée internationale de la jeunesse.

"La décision de nos chefs d'Etat et de gouvernement, en janvier 2010, de créer le Corps des jeunes volontaires de l'Union africaine (CJV-UA) a confirmé notre engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes et reconnu le volontariat des jeunes comme un moteur du développement de l'Afrique", a-t-elle signalé.

Grâce à ce programme, "nous avons recruté, formé et déployé des centaines de jeunes professionnels sur tout le continent. Ce faisant, nous avons favorisé une Afrique plus intégrée, plus prospère et plus pacifique, en cultivant l'esprit du panafricanisme parmi les dirigeants d'aujourd'hui et de demain", a-t-elle informé.

"L'accent que nous mettons sur le volontariat, en particulier celui des jeunes, ancré dans la culture africaine et les valeurs panafricaines, est délibéré. Il offre à nos jeunes une plateforme puissante pour développer leurs compétences, acquérir une expérience pratique et bâtir le capital social nécessaire pour relever les défis les plus urgents de notre continent", a ajouté la diplomate.

"Aujourd'hui, des jeunes volontaires œuvrent dans presque tous les départements clés, dans nos agences et dans tous nos organes, apportant énergie, ingéniosité et un esprit de service inébranlable", a-t-elle fait savoir.

"Leurs contributions ont été transformatrices, favorisant les progrès tant au niveau des politiques que des opérations, et contribuant à la réalisation de nos objectifs communs", a-t-elle dit.

"En tant qu'Africains, nous savons que l'avenir n'est jamais hérité entièrement formé. Il se prépare, se cultive et se confie tout comme une génération laboure la terre, la suivante peut (en) récolter (les fruits). C'est pourquoi nous devons investir délibérément dans notre jeunesse, en la dotant des connaissances, des compétences et des valeurs nécessaires pour porter les aspirations de l'Agenda 2063", a signalé Mme Haddadi.

"En renforçant leurs capacités dès aujourd'hui, nous assurons l'avenir de notre vision collective. Nous veillons à ce qu'ils puissent porter le flambeau avec clarté, compétence et conviction, transformant ainsi cette vision en réalité", a-t-elle insisté.