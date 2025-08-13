Afrique: Basket/Championnat arabe des nations - Victoire de l'Algérie devant Tunisie (67-61)

12 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

LE CAIRE — La sélection algérienne masculine de basket-ball des moins de 16 ans (U16) s'est imposée devant son homologue tunisienne sur le score de 67 à 61 (mi-temps : 36-39), en match comptant pour la troisième journée du Championnat arabe des nations de la catégorie, disputé mardi au Caire.

Les scores des quarts temps ont été comme suit : 24-18, 12-21, 16-07, 15-15.

C'est la deuxième victoire du Cinq algérien dans le tournoi, après celle obtenue face à l'Egypte en double prolongation (76-74), contre une défaite face à Bahreïn (54-80).

Dans l'autre rencontre, disputée plus tôt ce mardi, Bahreïn a battu le Koweït (81-57), alors que l'Egypte et le Qatar s'affrontent à partir de 17h00.

Pour le compte de la quatrième journée, programmée jeudi, le Cinq national sera opposé au Qatar, avant de boucler la première phase de compétition face au Koweït, vendredi.

Le tournoi masculin du Championnat arabe de la catégorie regroupe six équipes, dont les deux premiers au classement joueront la finale, programmée dimanche 17 août.

La 22e édition du Championnat arabe des nations (U16, garçons et filles) se dispute du 10 au 17 août 2025 dans la capitale égyptienne.

