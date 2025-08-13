Algérie: Inauguration du Centre de repos familial de l'Armée nationale populaire à Zemmouri

ALGER — Le Général de Corps d'Armée Mostafa Smaali, Commandant des Forces Terrestres, a présidé, lundi, au nom du Général d'Armée, Saïd Chanegriha, ministre Délégué auprès du ministre de la Défense nationale (MDN), Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), la cérémonie d'inauguration du Centre de repos familial de l'ANP, à Zemmouri en 1ère Région Militaire, indique un communiqué du MDN.

"Dans le cadre du renforcement et de l'amélioration des services sociaux au profit des personnels du ministère de la Défense nationale et de leurs ayants droit, et au nom de Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre Délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, le Général de Corps d'Armée Mostafa Smaali, Commandant des Forces Terrestres, a présidé aujourd'hui lundi 11 août 2025 la cérémonie d'inauguration du Centre de repos familial de l'ANP à Zemmouri en 1ère Région Militaire", précise la même source.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Commandant de la Première Région Militaire, du Directeur Central du Service Social du ministère de la Défense nationale ainsi que des Directeurs et Chefs de Services Centraux de l'Etat-Major de l'ANP et du MDN.

A l'entame, "le Général de Corps d'Armée a suivi un exposé exhaustif sur ledit Centre, avant de visiter ses différentes infrastructures, à l'instar de la résidence des hôtes, du foyer ainsi que des infrastructures sportives et récréatives.

A l'issue le Général de Corps d'Armée, Commandant des Forces Terrestres a signé le livre d'or du Centre", souligne le communiqué.

"Le Centre de repos familial de l'Armée nationale populaire de Zemmouri sis dans la wilaya de Boumerdès en 1ère Région Militaire, constitue un nouvel acquis qui vient consolider les infrastructures sociales, et traduit l'intérêt accordé par le Haut Commandement de l'ANP à l'aspect social de son personnel", conclut le communiqué du MDN.