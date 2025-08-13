Algérie: Education - Distinction des lauréats de l'IYRC 2025

11 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui, en compagnie du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, a reçu lundi à Alger l'équipe nationale ayant participé, les 5 et 6 août courant en Corée du Sud, à la Compétition internationale de la jeunesse en robotique et intelligence artificielle (International Youth Robot Competition - IYRC 2025), indique un communiqué du ministère de l'Education nationale.

A cette occasion, les deux ministres ont félicité les membres de l'équipe pour cette "participation remarquable", saluant, par là même, "leurs efforts consentis pour honorer l'Algérie lors de cet évènement scientifique, auquel ont participé plus de 30 pays", précise le communiqué.

Les deux ministres ont également appelé les lauréats à "poursuivre leurs efforts et leur créativité pour d'autres succès lors des prochaines échéances".

Pour rappel, l'équipe nationale avait décroché trois médailles mondiales bien méritée. Il s'agit de la médaille d'or pour le projet MEDICart, un robot intelligent offrant des solutions avancées dans le domaine des soins de santé grâce à la vision par ordinateur, de la médaille d'argent pour le projet ECOSORT, un robot écologique intelligent permettant le tri automatique des déchets et représentant un modèle de durabilité environnementale, et de la médaille de bronze pour le projet Smart Zoo, un système intelligent basé sur internet des objets pour la prise en charge des animaux.

Cette participation qualitative, s'inscrit, selon le communiqué, dans le cadre de la "vision stratégique du secteur de l'Education nationale, visant à découvrir les jeunes talents scientifiques et à les accompagner, tout en encourageant l'innovation et en renforçant la présence de l'Algérie au sein des espaces scientifiques régionaux et internationaux, conformément aux orientations et engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le but de promouvoir l'excellence scolaire et la créativité en vue construire une école de qualité".

