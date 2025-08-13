Congo-Brazzaville: L'artisanat et la filière bois s'exposent au 4e Salon des métiers du bois (SAMEB)

Au Congo, plusieurs dizaines d'artisans congolais exposent, depuis le lundi 11 août et jusqu'au 25, leurs créations à l'occasion de la quatrième édition du Salon des métiers du bois (SAMEB), organisé par le gouvernement. Une manifestation qui permet à de nombreux artisans de faire connaître leur travail.

Cette année, plus d'une centaine de stands se sont installés dans le grand village des artisans.

Parmi eux, celui de Raoul Mayembé, menuisier, qui espère toucher un public aisé. « Nous allons faire la comparaison entre les produits de l'industrie et ce qui se fait artisanalement. Pour nous, les artisans, c'est une façon de nous faire connaître. C'est une porte, un marché qui nous donne une ouverture à l'extérieur », nous explique t-il.

Des lits, des fauteuils, des étagères magnifiquement confectionnés sont exposés pour les visiteurs.

Jaurès Bantsimba, qui participe au salon pour la troisième fois, propose lui un nouveau produit parfaitement adapté aux nouveaux usages : « Cette année, je (propose) des pose-téléphones. Ce sont des socles-phone en fait. Ce sont des choses qui existent » mais au Congo, on ne trouve pas encore ce type de produits, selon lui.

Autre exposant, Pascal Ngalibo, qui transforme un produit non ligneux de la forêt, le raphia. Il nous parle avec fierté de ses oeuvres : « Là-bas, vous voyez le tableau de peinture en raphia, les scènes du village, de danse, du marché, les pagnes en raphia, les chaussures en raphia et les sacs ».

Pour Alphone Ndongo, analyste économique et financier, le bois est un secteur non négligeable de l'économie du Congo-Brazzaville : « Quand on regarde le tableau économique du Congo, le bois représente 5,6% du Produit intérieur brut. C'est un secteur qui doit surtout contribuer à la diversification de l'économie », dit-il. Le bois, première ressource du Congo jusqu'en 1973, a été relégué au second rang par le pétrole qui représente plus de 80% du PIB.