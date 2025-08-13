Afrique: La démocratie recule, mais pas la participation politique, selon l'Afrobaromètre 2025

Sur plus de 50 000 personnes interrogées dans 39 pays du continent, 72 % ont voté aux dernières élections nationales de leur pays. Mais le vote n'est pas la seule manière de s'exprimer et ce rapport met aussi en lumière la détermination des Africains à se faire entendre par tous les moyens.

Au cours de la dernière décennie, les chiffres d'Afrobaromètre montre une régression de la perception des libertés des Africains et pourtant 69 % d'entre eux restent confiants en leur capacité de s'exprimer librement.

Dans son rapport annuel, Afrobaromètre a choisi d'analysé dix formes de participation politique comme le vote, la manifestation, les réunions communautaires ou encore la proximité avec un parti politique. Résultat : 94 % des personnes interrogées déclarent avoir participé à au moins une des formes de participation politique. En tête de liste, le Sénégal, le Lesotho ou encore le Niger. Et à l'inverse, la Tunisie fait partie des pays où le niveau de participation politique est le plus bas.

Paradoxalement, le sentiment d'appartenance à un parti diminue en Afrique. La confiance vis-à-vis des partis au pouvoir a baissé de 15 points de pourcentage entre 2011 et 2023, tandis que la confiance envers les partis d'opposition, déjà faible initialement, a diminué de 7 points. Par exemple, sur 29 pays africains, le Burkina Faso est le pays où la population s'engage le moins dans un parti politique avec une baisse de 45 points entre 2011 et 2023.