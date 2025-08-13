Congo-Kinshasa: Des biens de Bahati Lukwebo pillés au Sud-Kivu

12 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des habitants de la localité de Katana ont pillé, lundi 11 aout, des biens appartenant au sénateur Bahati Lukwebo sur le site SMAL, actuellement en construction au centre de Katana (Sud-Kivu).

Des vidéos, qui circulent sur les réseaux sociaux, montrent des habitants de Katana en train d'emporter notamment matériel de construction et autres biens meubles de cet immeuble de quatre niveaux.

Les raisons exactes de cet acte, survenu dans une zone sous contrôle des rebelles du M23, restent encore floues, selon des sources locales. Ces dernières condamnent fermement cet incident, craignant qu'il ne décourage les initiatives en faveur du développement de la région.

